Bella Hadid oskarżona o rasizm. Podpadła mieszkańcom krajów arabskich

Bella Hadid opublikowała na InstaStories zdjęcie swojej nogi i buta na tle samolotów. Maszyny pochodziły z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Internauci szybko wytknęli 22-latce rasizm argumentując, że jest to brak szacunku dla kultury arabskiej. Swoje posty w mediach społecznościowych opatrywali hashtagami #BellaHadidiSRacist, co można tłumaczyć jako „Bella Hadid jest rasistką”. Nawoływali również do bojkotowania marek takich jak Dior czy Calvin Klein, a ich właścicieli do zerwania współpracy z modelką. Na falę krytyki postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana.

Przeprosiny

Hadid opublikowała na Twitterze i Instagramie przeprosiny w języku angielskim i arabskim. „Nigdy nie chciałabym używać moich postów do okazywania nienawiści względem kogokolwiek, szczególnie względem mojego pięknego i potężnego dziedzictwa” – napisała 22-latka, nawiązując tym samym do faktu, że jej ojciec jest Palestyńczykiem. „Kocham i dbam o muzułmańską i arabską część mojej rodziny, tak samo jak o braci i siostry na całym świecie” – dodała.

Modelka zaznaczyła, że udostępnione przez nią zdjęcie „nie ma nic wspólnego z polityką” . „Nie zauważyłam samolotów stojących na dalszym planie” – podkreśliła. „Nigdy nie chciałabym okazać braku szacunku dla tych linii lotniczych, nie mówiąc już o tych wspaniałych państwach” – dodała. Hadid napisała również, że przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni wstawioną przez nią fotografią, a szczególnie mieszkańców Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. „Mam nadzieję, ze zrozumiecie to nieporozumienie” – podsumowała.

