O tym psie wszyscy zapomnieli. Jego transformacja daje nadzieję

Siedmioletni pies trafił w kwietniu do Richmond SPCA. Przekazał go sam właściciel. Pies od dwóch lat mieszkał pod łóżkiem i nikt się nim nie zajmował. Jego ciało pokryte było za długą sierścią, do której przykleiły się jego własne odchody. Widać było smutek i ból, których doświadczał pies. Według personelu organizacji, był to "jeden z najbardziej szokujących przypadków zaniedbania", z jakimi się spotkali. Trudno było dostrzec nawet, że zwierzę to pies.

Ekipa natychmiastowo wdrożyła program pomocy dla psa. Nie wiedząc wiele o jego ogólnej kondycji i zdrowiu, zaczęto od obcięcia jego całej sierści. Minęło kilka godzin, aż spod kilku warst sierści, wyłonił się piesek. – Uwolniony od całego ciężaru, Lionheart szybko zaczął pokazywać swoją uroczą osobowość – mówi zespół. Teraz pies jest pełen życia, energii i jest przepełniony miłością. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia po transformacji! Zwierzak znalazł także kochający dom.

