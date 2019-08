Podczas relacji na żywo włożyła psa do suszarki na ubrania. „Ona to lubi”

Podczas relacji na żywo na Instgramie dziewczyna z Dallas w Teksasie włożyła swojego psa rasy Shih Tzu do suszarki na ubrania i włączyła ją. „Zrobię to. Włożę ją znowu do suszarki. Ona to lubi” – mówi na nagraniu.