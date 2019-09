Ultimatum ws. brexitu? „Johnson ma 12 dni”

W środę w Parlamencie Europejskim trwała dyskusja na temat stanu negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak informuje BBC, premier Finlandii Antti Rinne powiedział, że „Wielka Brytania musi przedstawić propozycje na piśmie do końca września”. – Jeśli Wielka Brytania chce omówić alternatywy dla istniejącej umowy dotyczącej brexitu, powinna je przedstawić przed końcem miesiąca – stwierdził polityk na konferencji prasowej. Finlandia sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w UE.

W poniedziałek 16 września 2019 roku, premier Wielkiej Brytanii spotkał się na roboczym lunchu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem w Luksemburgu. To pierwsze spotkanie dwóch polityków od czasu objęcia urzędu przez Johnsona w lipcu. Boris Johnson zapowiada, że jest w stanie wynegocjować z Unią Europejską nową umowę dotyczącą brexitu. Podkreśla też, że twardy brexit nigdy nie był jego celem, ale rząd jest przygotowany, że jeśli nie uda się wynegocjować nowej umowy to do twardego brexitu dojdzie 31 października.

„Jeśli uda nam się zrobić wystarczający postęp w ciągu kilku następnych dni, zamierzam udać się na kluczowy szczyt Unii Europejskiej 17 października i sfinalizować umowę, która ochroni interesy przedsiębiorców i obywateli po obu stronach Kanału La Manche i po obu stronach irlandzkiej granicy” – ogłosił Johnson w „Daily Telegraph”. Wciąż brytyjski rząd oficjalnie nie podaje szczegółowych propozycji, w jaki sposób chciałby zastąpić najbardziej problematyczny mechanizm ochronny irlandzkiej granicy, tzw. „backstop”.

