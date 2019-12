Erdogan ostrzega Europę: Czeka nas kolejna fala uchodźców

Turcja jest już domem dla około 3,7 milionów syryjskich uchodźców – największej liczby imigrantów na świecie. Erdogan ostrzegł podczas ceremonii wręczenia nagród w Stambule w niedzielę wieczorem, że „kolejna fala” ludzi, którzy szukają schronienia, będzie „odczuwalna przez wszystkie kraje europejskie” .

W Idlibie, ważnym regionie w Syrii, mieszka około 3 milionów ludzi. Prowincja wciąż jest okupowana przez rebeliantów i dżihadystów, przeciwnych prezydentowi Baszarowi al-Assadowi.

– Jeżeli przemoc wobec mieszkańców prowincji Idlib nie ustanie, liczba uchodźców znacznie wzrośnie. w takim wypadku Turcja nie będzie mogła sama dźwigać tego obciążenia – podkreślił. – Kraje europejskie będą narażone na presję, szczególnie Grecja – przekazał, dodając, że powtórzenie kryzysu imigracyjnego z 2015 roku stanie się nieuniknione. – Wzywamy kraje europejskie, aby wykorzystały swoje zdolności do tego, by zatrzymać masakrę w Idlibie, zamiast próbować oskarżyć Turcję o uzasadnione kroki podjęte w Syrii – podkreślił Erdogan. Przekazał, że Turcja zrobi wszystko, aby „powstrzymać rosyjskie bombardowania w Idlibie” . Dodał też, że delegacja turecka planuje w poniedziałek wyjazd do Moskwy, aby omówić sytuację w Syrii.

Prezydent Turcji już wcześniej groził, że "otworzy bramy Europy" dla imigrantów, chyba że jego kraj otrzyma większe wsparcie w przyjmowaniu uchodźców.

