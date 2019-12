Przerażający wypadek w cyrku. Akrobatka spadła z wysokości 5 metrów

Feralny występ miał miejsce 29 grudnia. Do wypadku doszło w trakcie wykonywania ewolucji cord-de-parel. Jak poinformowali na Facebooku przedstawiciele cyrku, poszkodowana to akrobatka Jelena Prichodskaja. Ich zdaniem istnieją powody, by sądzić, że wypadek to efekt błędu artystki.

„Podczas przechodzenia do kolejnego numeru, zdjęła pętlę bezpieczeństwa i z nieznanego powodu nie założyła jej ponownie” – czytamy w komunikacie. Prichodskaja na oczach widzów upadła na podłogę z wysokości około pięciu metrów.

Wypadek bada prokuratura. Śledczy sprawdzą, czy przedstawienie zostało zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nagranie z momentu upadku akrobatki trafiło na YouTube. Uwaga, wideo jest drastyczne!

