Matka i córka wyglądają jak siostry. Zgadniecie kto jest kim?

Aimee Sun Yunyun pochodzi z zamożnej rodziny mieszkającej w Tajpej. Ojciec 41-latki założył jedną z pierwszych azjatyckich sieci komórkowych Taiwan Mobile, a matka jest wiceprezesem banku Yuanta Securities. Lokalne media podają, że Sun Yunun już mając osiem lat otrzymała pierwszy diament, a cztery lata później rodzice wręczyli jej torbę Chanel. Tym samym od dzieciństwa rozwijała swoje zainteresowania modowe, stając się kilkanaście lat później dyrektorem mody w jednej z grup detalicznych oraz zajmując się projektowaniem własnej biżuterii. Sun Yunyun mając 21 lat poślubiła biznesmena Henry'ego Liao, z którym doczekała się syna i córki. To właśnie zdjęcie z 20-letnią Trinity Liao wzbudziło takie zainteresowanie internautów.

Kobiety wyglądają na fotografii jak siostry i aż trudno uwierzyć, że dzieli je 21 lat różnicy. Na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić obie panie, ale analiza podpisów wskazuje na to, że po lewej stronie pozowała Sun Yuyun, a po prawej jej córka. Portal Sina.com przekazał, że 41-latka już dawno zdradziła przepis na swój młodzieńczy wygląd. Kobieta regularnie je warzywa i pije sok jabłkowy. Codziennie stosuje także krem pod oczy i na szyję, ponieważ według niej to właśnie ta część ciała „oddaje jej wiek”. Oprócz tego używa jedynie podstawowych kosmetyków takich jak tonik, serum czy krem nawilżający. Chociaż jej praca wymaga częstych podróży, to 41-latka i tak dwa razy w tygodniu chodzi na siłownię, a każdego dnia stara się wykonać krótki trening w domu lub hotelu.

