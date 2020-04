Duffy opowiedziała o gwałcie i porwaniu. „To stało się na moich urodzinach”

Kolejny wpis autorki hitu „Mercy” pojawił się na jej blogu. Duffy zdradziła, jak wyglądał jej dramat. „To stało się na moich urodzinach. Podano mi narkotyki w restauracji. Byłam odurzana przez cztery tygodnie, przewieziono mnie do obcego kraju. Nie pamiętam, jak wsiadłam do samolotu. Zostałam umieszczona w pokoju hotelowym, a sprawca wrócił i zgwałcił mnie” – przyznała piosenkarka. „Nie wiem skąd miałam siłę, by przetrwać te dni, ale czułam obecność czegoś, co pomogło mi pozostać przy życiu” – zaznaczyła.

Z relacji Duffy wynika, że została później przewieziona z powrotem do Wielkiej Brytanii, ale ciągle żyła w poczuciu, że jej życie jest „w bezpośrednim niebezpieczeństwie” . Napastnik, którego tożsamości nie chce ujawnić, miał grozić jej śmiercią. „Pójście na policję nie było bezpieczne. Czułam, że jeśli coś pójdzie nie tak, to on by mnie zabił” – dodała. Piosenkarka planowała zmianę imienia i nazwiska oraz zamieszkanie w innym kraju, ale ostatecznie postanowiła „stawić czoła wszystkim lękom” . „Mam nadzieję, że nie będzie już pytań w stylu »Co się stało z Duffy?«. Teraz już wiecie. Jestem wolna” – podsumowała.

Pierwsze wyznanie

Przypomnijmy, pod koniec lutego 35-letnia gwiazda z Walii na zweryfikowanym koncie na Instagramie ujawniła nieznane dotąd, trudne do przyswojenia informacje na swój temat. Artystka, której singiel „Mercy” w 2008 roku podbił rozgłośnie radiowe na świecie, opowiedziała o gwałcie, którego ofiarą padła. Blisko 100 tys. osób obserwujących jej konto zostało zapewnionych, że piosenkarka „czuje się już ok”. „Możecie sobie tylko wyobrazić, ile razy myślałam o napisaniu tego” – podkreślała w poruszającym wpisie Duffy, czyli Aimee Anne Duffy. „Do końca nie wiem, dlaczego właśnie teraz jest właściwy czas i dlaczego mówienie o tym pozwala mi poczuć ekscytację i wolność” – dodawała. Jak przyznała, w ujawnieniu trudnych faktów ze swojego życia pomógł jej dziennikarz.

„Skontaktował się ze mną, znalazł sposób, by mnie znaleźć i opowiedziałam mu o wszystkim minionego lata. Był miły i poczułam się wspaniale, mogąc wreszcie przemówić” – podkreślała wokalistka. „Prawdą jest – i proszę zaufajcie mi, że jestem teraz ok i bezpieczna – że zostałam zgwałcona, odurzona i byłam przetrzymywana w uwięzieniu przez kilka dni. Oczywiście przetrwałam. Dochodzenie do siebie wymagało czasu. Nie ma łatwego sposobu na przekazanie tego. Mogę jedynie powiedzieć, że w ubiegłej dekadzie tysiące i tysiące dni starałam się, by chcieć czuć znowu słońce w moim sercu. I ono w końcu świeci” – pisała dalej.

„Zastanawiacie się, dlaczego nie wykorzystałam mojego głosu, by wyrazić ból? Nie chciałam pokazywać światu smutku w moich oczach” – wyjaśniała Duffy. „Pytałam sama siebie, jak mogę śpiewać z serca, skoro jest złamane?” – tłumaczyła. „I ono powoli się naprawiło” – zapewniała. Artystka dodała, że w najbliższych dniach udzieli wywiadu, w którym będzie się starała odpowiedzieć na wszystkie pytania, które fani chcieli jej zadać przez lata. Poprosiła też o życzliwe nastawienie, uszanowanie jej decyzji i wsparcie.

