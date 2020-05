Rosja: Prawie 100 zgonów i znów ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem

Liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii wzrosła w Rosji do 1451. Wyleczonych zostało od początku epidemii 19 865 pacjentów, z których 1170 opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby. Pod obserwacją medyczną w całym kraju pozostaje ponad 222,5 tys. osób.

Nadal największym ośrodkiem zachorowań jest Moskwa, na którą przypada 80 115, czyli 51,5 proc. wszystkich przypadków infekcji. Od poniedziałku przybyło w stolicy ponad 5,7 tys. nowych chorych.

Wśród zmarłych w Moskwie pacjentów jest naukowiec Jewgienij Mikrin, zasiadający w prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk, wicedyrektor koncernu rakietowo-kosmicznego Energija. Zmarł on w wieku 64 lat w głównym szpitalu koronawirusowym w dzielnicy Komunarka na obrzeżach Moskwy.

Ponad 15 tysięcy zakażeń od początku pandemii odnotowano w obwodzie moskiewskim, ponad 5,5 tys. - w Petersburgu, drugim co do wielkości mieście Federacji Rosyjskiej, a ponad 3 tysiące - w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Na kolejnych miejscach pod względem liczby infekcji są: obwód murmański, Dagestan - republika wchodząca w skład FR na Kaukazie Północnym, Kraj Krasnodarski na południu Rosji oraz obwody: tulski, rostowski i kałuski.

W Rosji do 11 maja trwają z powodu pandemii dni wolne od pracy. Do 5 maja miały zostać sformułowane zalecenia dotyczące stopniowego osłabiania ograniczeń i wymogów samoizolacji. Tymczasem 1 maja państwowy urząd sanitarny Rospotriebnadzor nie wykluczył, że dojdzie do zaostrzenia restrykcji, jeśli Rosjanie nie będą ich przestrzegać w najbliższych dniach.

Specjalista rosyjskiego ministerstwa zdrowia Siergiej Awdiejew powiedział w poniedziałek wieczorem, że w Rosji wciąż jeszcze nie nastąpił szczyt epidemii. Zdaniem eksperta przyczyną jest niedostateczne przestrzeganie przez Rosjan wymogów samoizolacji.

Z Moskwy Anna Wróbel

Czytaj także:

94-latek walczy z koronawirusem. „Przekazano nam, że ledwo oddycha”Czytaj także:

Dobre wieści z Chin. Od kilku dni nie ma nowych zgonów z powodu koronawirusaCzytaj także:

Nowa Zelandia wygrywa z koronawirusem? „To jest powód do świętowania”