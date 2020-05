Ten czworonóg jest naprawdę gigantyczny. Poznajcie suczkę Phoebe

Suczka Phoebe ma obecnie niecałe 4 lata. Mieszka ze swoją opiekunką Sarą w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Uwagę zwracają spore rozmiary suczki, które są typowe dla tej rasy, czyli owczarka staoroangielskiego. Rasa ta należy do psów pasterskich. Przyjmuje się, że została ukształtowana jeszcze w średniowieczu. Niektórzy historycy twierdzą, że owczarki żyły jeszcze w czasach, gdy Normanowie podbijali Wyspy Brytyjskie. Pierwszy szczegółowy opis przedstawiciela tej rasy można znaleźć w książkach Konrada Heresbacha z 1586 roku. Owczarków staroangielskich używano pierwotnie do pilnowania stad, które miały także chronić przed drapieżnikami.

Czworonogi te są niezwykle przyjazne, wierne, spokojne i inteligentne, a zarazem bardzo pogodne. Dość łatwo przystosowują się do życia w mieszkaniu. Do szczęścia potrzebują towarzystwa człowieka - są niezwykle cierpliwe w stosunku do dzieci. Owczarki staroangielskie szybko się uczy. Chętnie wykonują postawione przed nimi zadania, uwielbiają zabawę. Mają charakterystyczną puchatą sierść, która łatwo się filcuje szczególnie pod wpływem wilgoci. Psy te zwracają uwagę swoimi rozmiarami - dorosłe osobniki ważą zazwyczaj od 30 do 55 kilogramów, a ich wysokość w kłęie wynosi między 55 a 65 cm.

Owczarek staroangielski nie należy do ras chorowitych. Najczęściej występujące schorzenia to zapalenie uszu, choroby oczu czy zwyrodnienia stawów. Rasa stała się niezwykle popularna za sprawą kampanii reklamowej jednej z firm produkujących farby.