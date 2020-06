Tragiczny błąd Brytyjczyków? „Mielibyśmy połowę mniej ofiar”

Zjednoczone Królestwo jest jednym z najciężej dotkniętych pandemią koronawirusa krajów. Według danych Johns Hopkins University, zanotowano tam dotychczas ponad 290 tys, zakażeń i ponad 41 tys. zgonów z powodu COVID-19. W początkach epidemii Wielka Brytania zdawała się iść drogą Szwecji – nie było ograniczeń dotyczących zgromadzania się, puby i inne miejsca rozrywki pozostawały otwarte jeszcze w trzeciej dekadzie marca. W końcu, widząc rosnącą gwałtownie falę zachorowań, 23 marca premier Boris Johnson ogłosił restrykcje, na które wcześniej decydowały się inne kraje, m.in. zakaz wychodzenia z domów z wyjątkiem nielicznych, wymienionych przypadków i zamknięcie wszystkich sklepów poza niezbędnymi.

Jednym z głównych doradców brytyjskiego rządu ds. strategii walki z koronawirusem był profesor Neil Ferguson, epidemiolog z londyńskiego Imperial College. To jego zalecenia skłoniły władze do wprowadzenia obostrzeń. Ekspert zrezygnował ze stanowiska w maju w atmosferze skandalu po tym, jak okazało się, że sam nie stosował się do wytycznych i gościł w domu kochankę.

Mało danych i spóźniona reakcja

O działaniach rządu w początkach pandemii Neil Ferguson opowiadał przed komisją deputowanych. Profesor przyznał, że na trzy, cztery dni przed decyzją o lockdownie liczba zakażeń podwajała się codziennie. – Gdybyśmy wprowadzili blokadę tydzień wcześniej, moglibyśmy zmniejszyć ostateczny bilans ofiar śmiertelnych co najmniej o połowę – ocenił. Zaznaczył też, że według ówczesnej wiedzy o koronawirusie, wprowadzone w marcu środki były właściwe. – Gdybyśmy zastosowali je wcześniej, byłoby o wiele mniej zgonów".