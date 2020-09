Pies ma oczy w różnych kolorach. To ulubiona rasa królowej Elżbiety II

Peanut mieszka razem ze swoimi właścicielami w Montrealu. Chociaż przedstawiciel rasy welsh corgi pembroke przyszedł na świat dopiero w maju, to już teraz zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą oczu czworonoga, z których jedno jest niebieskie, a drugie czarne. Tworzy to nietypowy widok, ale zarazem wyróżnia Peanuta, którego profil na Instagramie śledzi już kilkuset użytkowników.

Rasa welsh corgi pembroke

Rasa, której przedstawicielem jest Peanut, należy do grupy psów pasterskich i zaganiających. Chociaż nie ustalono potomków tego gatunku to jedno jest pewne - corgi wyhodowano w Walii, a początki ich protoplastów datuje się nawet na X wiek. Przedstawiciele rasy są pogodne, kontaktowe i ufne wobec ludzi. Mimo niewielkich rozmiarów wymagają dużej przestrzeni, na której lubią aktywnie spędzać czas. Stanowią dobre towarzystwo zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Chociaż corgi nie jest agresywny, to może okazywać niechęć do innych psów.

Co ciekawe, sympatyczką rasy jest Elżbieta II. Przyszła brytyjska królowa już w dzieciństwie otrzymała pierwszego welsh corgi pembroke, a później zaczęła hodować więcej przedstawicielu gatunku. Tym samym stał się on popularny na całych Wypsach Brytyjskich.

Czytaj także:

Te psy uwielbiają jazdę autem. Patrząc na ich zdjęcia ciężko się nie uśmiechnąć