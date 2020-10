Ukraina zaostrza restrykcje. Kwarantanna przedłużona do końca roku

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow oświadczył, że ograniczenia przedłużono w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2. Premier Denys Szmyhal oznajmił, że z obecną dynamiką zachorowań system opieki medycznej na Ukrainie "może nie wytrzymać" i w kraju może powtórzyć się scenariusz, który obserwowano wiosną we Włoszech czy w Hiszpanii. Zgodnie z zasadami kwarantanny adaptacyjnej kraj podzielony jest na strefy - zieloną, żółtą, pomarańczową i czerwoną - w zależności od sytuacji epidemicznej. Dla każdej ze stref są przewidziane oddzielne restrykcje.

Rząd zdecydował we wtorek m.in., że w zielonej, żółtej i pomarańczowej strefie w godzinach 22-7 nie będą mogły działać lokale gastronomiczne. Zgodnie z nowymi regulacjami, w zielonej strefie w masowych wydarzeniach będzie mogło brać udział maksymalnie 50 osób, w żółtej - 30, a w pomarańczowej - nie więcej niż 20. 15 października uczelnie przejdą na zdalne nauczanie, a w szkołach rozpocznie się przerwa jesienna, która potrwa do końca miesiąca. Władze rekomendują też pracodawcom, by wprowadzili zmianowy lub zdalny tryb pracy. Decyzja rządu jeszcze nie weszła w życie.

Kwarantanna adaptacyjna

Po raz pierwszy kwarantannę adaptacyjną na Ukrainie wprowadzono w połowie marca, później była wielokrotnie przedłużana i zmieniono jej formę. Poprzedniej doby na Ukrainie wykryto 5133 zakażenia koronawirusem, a 107 osób zmarło na Covid-19. Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w tym kraju u 270 587 osób, zmarło 5122 chorych, a wyzdrowiało 116 562 pacjentów. Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wynosi obecnie 148 903. Pierwszą infekcję wykryto 3 marca.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska