Spiker Izby Lordów opuścił obrady. Miał ważny powód

W sieci pojawiło się krótkie nagranie z udziałem Normana Fowlera, czyli aktualnego spikera Izby Lordów. Polityk, który w rządzie Margaret Thatcher był ministrem transportu oraz służby socjalnej, zajmując się m.in. kwestiami zdrowia, podczas przemówienia poinformował pozostałych zgromadzonych, że musi opuścić obrady, ponieważ czego go szczepienie na koronawirusa.

Żartując Fowler stwierdził, że jednak są pewne zalety bycia 82-latkiem, który wkrótce skończy 83 lata, mając na myśli pierwszeństwo przy poddawaniu się szczepieniu. – Szczepienia ratują życie – podkreślił spiker dodając, że w obecnym miesiącu rozpoczęto „nowy rozdział walki przeciwko wirusowi” . Przy okazji polityk życzył każdemu z członków Izby „bardzo szczęśliwych świąt” .

Spiker Izby Lordów. Jakie są jego zadania?

Norman Fowler od czterech lat jest spikerem Izby Lordów, czyli wyższej izby brytyjskiego parlamentu. Podczas pięcioletniej kadencji ma za zadanie kierować obradami oraz doradzać w kwestiach proceduralnych. Do jego uprawnień nie należy jednak przywoływanie przemawiających do porządku czy decydowanie o kolejności występów na mównicy.

Stanowisko zajmowane przez Fowlera jest za to bardzo reprezentatywne, ponieważ to on przemawia w imieniu Izby Lordów przy uroczystych okazjach oraz reprezentuje ją zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza granicami kraju.

