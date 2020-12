Trzęsienie ziemi w Chorwacji. Wzrasta bilans ofiar śmiertelnych. „To panika”

Zarówno Niemieckie Centrum Badań GFZ oraz amerykańska organizacja Geological Survey przekazały, że wtorkowe trzęsienie ziemi w Chorwacji miało siłę 6,4 w skali Richtera. Wstrząsy wystąpiły na głębokości 10 km, a epicentrum znalazło się w mieście Petrinja, około 50 km na południe od Zagrzebia. Wiele osób zostało rannych, a Tomislav Fabijanic z lokalnego pogotowia ratunkowego przekazał, że najczęściej występującymi urazami były złamania oraz wstrząsy mózgu.

Trzęsienie w Chorwacji. „To panika”

BBC informuje, że zespoły ratownicze pracowały przez całą noc, przeszukując gruzy zniszczonych budynków w poszukiwaniu ocalałych. – Wyciągamy ludzi z samochodów. Nie wiemy, czy mamy do czynienia ze zmarłymi, czy z poważnie rannymi – powiedział burmistrz Petrinji. – To panika. Ludzie poszukują swoich bliskich – dodał Darianko Dumbovic.

Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do siedmiu. Wśród zmarłych jest 12-letnia dziewczynka, która zginęła w mieście Petrinja, pięć ofiar odnaleziono w mieście Glina, a kolejną w gruzach kościoła we wsi Zazina. Mieszkańcom Chorwacji towarzyszy strach w związku z możliwością pojawienia się wstrząsów wtórnych, a co za tym idzie, szukają schronienia z daleka od miejsca zamieszkania.

