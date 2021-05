Golden retriever i dalmatyńczyk w jednym? Te psy podbiją serca każdego!

Od kilku dni furorę na TikToku robi nagranie z udziałem uroczych psów – Oakley'a i Nellie. Gdy ich właściciel Andrew Lewis wyprowadzał czworonogi na spacer, co chwilę słyszał, że są one podobne do psów rasy golden retriever. Komentarzy było tak dużo, że mężczyzna postanowił nagrać filmik na TikToku, w którym pokazał rzekome podobieństwo swoich zwierzaków do golden retrieverów. Krótkie nagranie podbiło serca nie tylko miłośników psów. Do tej pory wyświetlono je ponad 2,2 mln razy.

Pies był wylękniony i przerażony

Andrew Lewis przyznał, że Oakley i Nellie są pełnorasowymi dalmatyńczykami i nie mają w sobie nic z golden retrieverów. – Ten filmik był początkowo żartem, nie spodziewałem się aż takiej popularności – podkreślił. Mężczyzna dodał, że zawsze marzył o długowłosym dalmatyńczyku. – Gdy znalazłem w internecie ogłoszenie, że 4-miesięczny szczeniak poszukuje domu wiedziałem, że to znak. Gdy dotarłem na miejsce byłem przerażony warunkami, w jakich żył piesek. Nie miał żadnych zabawek, był niedożywiony i przerażony. Postanowiłem jak najszybciej go stamtąd zabrać – opowiadał.

Po kilku tygodniach szkolenia i socjalizacji zwierzak nabrał pewności siebie i w niczym nie przypomina tego zalęknionego szczeniaka. – Oakley uwielbia się bawić. Ma obsesję na punkcie aportowania. Ponieważ uwielbia bawić się z innymi zwierzakmi, postanowiłem znaleźć mu rodzeństwo. Po kilku miesiącach trafiła do nas Nellie. Oba psy absolutnie się uwielbiają i nie wyobrażają sobie życia bez siebie – dodał Andrew Lewis.

