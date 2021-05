Nieoficjalnie: Unia Europejska nałoży sankcje na Białoruś

Jednym z tematów poruszonych podczas szczytu Rady Europejskiej jest kwestia nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś. To reakcja na wymuszenie przez białoruskie władze lądowania w Mińsku samolotu należącego do linii lotniczych Ryanair. Działania reżimu Łukaszenki nie były przypadkowe – na pokładzie znajdował się opozycjonista Raman Pratasiewicz, który został aresztowany na lotnisku w Mińsku.

Jakie sankcje może nałożyć UE?

Przed rozpoczęciem rozmów prezydent Litwy Gitanas Nausedy stwierdził, że Unia Europejska zdecyduje się na zamknięcie przestrzeni powietrznej UE dla białoruskich linii lotniczych a białoruska przestrzeń powietrzna zostanie uznana za niebezpieczną dla lotów cywilnych.

– Unijny pakiet ekonomiczno-inwestycyjny na rzecz Białorusi na kwotę 3 mld euro, który był gotowy do uruchomienia został zamrożony – przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że na szczycie Rady Europejskiej temat sankcji nakładanych na Białoruś będzie jednym z najważniejszych. – To skandaliczne zachowanie i reżim Łukaszenki musi zrozumieć, że będzie to miało surowe konsekwencje. Przedyskutujemy możliwości nałożenia sankcji przeciwko indywidualnym osobom, które były zaangażowane w to porwanie, ale również sankcji przeciwko przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym, które finansują ten reżim. Rozważamy również sankcje przeciwko białoruskiemu sektorowi lotniczemu – zapowiedziała.

Wcześniej szef niemieckiego MSZ Heiko Mass stwierdził, że wypowiedzi białoruskich władz o przymusowym lądowaniu samolotu Ryanair w Mińsku są absurdalne i niewiarygodne. Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec wezwali ambasadorów Białorusi z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.

