Grecja postawiła 40-kilometrowy mur na granicy z Turcją. Będzie „odsyłać” migrantów?

Grecy nie chcą „biernie czekać”

Mur na granicy grecko-tureckiej liczy 40 kilometrów i mierzy 5 metrów. Na całej długości rozmieszczone są kamery, drony, ciężkie pojazdy i funkcjonariusze FRONTEX-u. Wcześniej Turcja wezwała kraje europejskie, aby wzięły odpowiedzialność za afgańskich imigrantów. Z kolei w piątek 20 sierpnia grecki minister ds. ochrony obywateli Michalis Chrisochoidis mówił podczas wizyty w regionie Evros, że Grecy „nie mogą biernie czekać na rozwój sytuacji”.

Wcześniej, w rozmowie z telefonicznej z premierem Grecji Kiriakosem Mitsotakisem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan miał zaznaczyć, że gwałtowny wzrost liczby osób opuszczających Afganistan może stanowić „poważne wyzwanie dla wszystkich”. „Nowa fala migrantów jest nieunikniona, jeśli niezbędne środki nie zostaną podjęte w Afganistanie i Iranie” – ocenił.

Grecja będzie odsyłać migrantów?

Szybkie przejęcie Afganistanu przez talibów, islamistyczne ugrupowanie bojowników, spowodowało, że niektórzy obawiają się o swoje życie i starają się uciec z kraju, często wszelkimi możliwymi drogami. Grecja jest z kolei na pierwszej linii frontu kryzysu migracyjnego. W 2015 roku ponad milion osób uciekających przed wojną na Bliskim Wschodzie przeszło z Turcji do państw Unii Europejskiej. Teraz władze kraju zaznaczają, że niewykluczone, że będą „odsyłać” każdego Afgańczyka, który dostanie się nielegalnie do ich kraju. Szacuje się, że spośród migrantów, którzy przybyli prawie 6 lat temu podczas kryzysu do Grecji, w kraju zostało około 60 tysięcy.

