Na Wyspach Kanaryjskich wybuchł wulkan. Nagrania z La Palmy, władze ewakuują ludność

Od kilku dni przestrzegano, że na Wyspach Kanaryjskich, a konkretnie na La Palmie, może dojść do wybuchu wulkanu, ponieważ nawiedzały ją wstrząsy. W niedzielę 19 września na wyspie odnotowano wstrząs o magnitudzie 4,2 i tuż po nim doszło do erupcji wulkanu Teneguia, położonego na wulkanicznym grzbiecie Cumbre Vieja.

La Palma. Wybuch wulkanu, ewakuacja mieszkańców

Jak donosi Associated Press, wybuch wulkanu przyspieszył ewakuację około tysiąca osób żyjących w okolicy. Lawa przesuwała się m.in. w stronę wioski El Paso, a jej mieszkańcy już opuścili niebezpieczny teren. Na filmach z miejsca eurpcji widać było fontanny lawy, które wystrzeliwały w niebo, a kłęby dymu można było dostrzec z każdej części wyspy.

Już wcześniej lokalne władze wprowadziły pewne restrykcje, by uniknąć kryzysowej sytuacji, zamknięto trasy turystyczne, odwołano liczne wydarzenia kulturalne. Władze apelują do mieszkańców, by unikali okolic Cumbre Vieja i „zachowali szczególną ostrożność”. Reuters podsumowuje, że w obszarze tego wulkanicznego grzbietu tylko w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano blisko 22 tys. niewielkich wstrząsów (tzw. rojów sejsmicznych).