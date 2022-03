Prezydent Ukrainy: Dzisiaj wojna jest tutaj. Jutro będzie na Litwie, potem w Polsce i w Niemczech

Prezydent Ukrainy w rozmowie z ABC News podkreślił, że Joe Biden może zrobić więcej dla jego kraju. Wołodymyr Zełenski wymienił kwestie wsparcia wojskowego, w tym „bezpieczeństwa na niebie” oraz presji ekonomicznej wywieranej na Rosję. – Wiele rzeczy zależy nie tylko od nas. Dzisiaj wojna jest na Ukrainie. Jutro będzie na Litwie, potem w Polsce i w Niemczech – mówił ukraiński przywódca.

Zełenski był również pytany o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że „trzeba chronić życia”, bo rakiety spadają na obiekty infrastruktury cywilnej m.in. na kliniki pediatryczne czy na uniwersytety. – Kiedy granice praw i wolności są naruszane, to musicie nas chronić. To my jesteśmy pierwsi, a wy drudzy. Im więcej ta bestia zje, tym więcej będzie chciała – mówił Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o żądaniach Rosji

Ukraiński przywódca zabrał również głos ws. żądań, które Rosja postawiła, aby zakończyć wojnę. – Jesteśmy gotowi do dialogu, ale nie jesteśmy gotowi na kapitulację. Tu nie chodzi o mnie, a o ludzi, którzy mnie wybrali – tłumaczył Zełenski. Dodał, że ochłonął w kwestii dołączenia jego kraju do NATO, bo Sojusz Północnoatlantycki „nie jest gotowy zaakceptować Ukrainy oraz boi się sprzeczności i konfrontacji z Rosją”.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że on sam i jego kraj „nie chcą błagać o coś na kolanach”. – Jestem przekonany, że Ukraińcy są gotowi przeciwstawiać się Rosji przez całe swoje życie. Wytrzymamy, nawet jeśli wejdą do wszystkich naszych miast. To będzie bunt, wojna partyzancka. Nikt nie odda naszej niepodległości – zapewniał Zełenski.

Wojna Rosja — Ukraina. Prezydent o ewakuacji i zleceniu na zabójstwo

Ukraiński polityk został również zapytany, czy uważa Putina za zbrodniarza wojennego. Zełenski tłumaczył, że są nimi wszyscy, którzy przybyli na Ukrainę i wydają rozkazy lub strzelają. Prezydent Ukrainy potwierdził również, że zaoferowano mu ewakuację, ale odmówił. Zaznaczył, że pojawiło się wiele informacji, że były specjalne zespoły, które miały za zadanie zabić jego oraz jego rodzinę.

