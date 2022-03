Niepokojące doniesienia. UE odnotowuje oznaki możliwego użycia przez Rosję broni chemicznej

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych przyznał, że do Brukseli dotarły informacje dotyczące możliwego przeprowadzenia przez rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie ataku bronią chemiczną. – Oznaki te opierają się na fakcie, że rosyjscy oficjele rozpowszechniają informacje o tzw. laboratorium biochemicznym i innych bzdurach, co jest absolutną nieprawdą – wyjaśnił.

Peter Stano zapewnił, że UE jest gotowa na każdy scenariusz. – Nie spekulujmy i skoncentrujmy się na wysiłkach, aby powstrzymać agresję przeciwko Ukraińcom i Ukrainie. Trzeba wycofać rosyjskie oddziały i znaleźć rozwiązanie tego kryzysu w drodze negocjacji, a nie przy użyciu siły i broni, zakazanej broni– tłumaczył.

Według unijnego polityka „do tej pory widzieliśmy nieodpowiedzialne działanie na ukraińskim terytorium, które polega nie tylko na ostrzale infrastruktury cywilnej, ale także na ostrzale elektrowni atomowych”. – To bardzo niebezpieczne i społeczność międzynarodowa reaguje tak, aby zrobić wszystko co możliwe, by powstrzymać rosyjską machinę okupacyjną przed dalszymi atakami, w tym przed użyciem zakazanej broni – podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Wielka Brytania ostrzega przed atakiem Rosji

Podobnie przedstawiają się ustalenia brytyjskiego resortu obrony. W komunikacie stwierdzono, że „Rosja może planować użycie broni chemicznej lub biologicznej w ramach operacji pod fałszywą flagą”. „Mogłaby ona przybrać formę sfingowanego ataku, upozorowanego »odkrycia« środków lub amunicji albo sfabrykowanych dowodów na rzekome ukraińskie plany użycia takiej broni” – napisali przedstawiciele ministerstwa.

Wojna na Ukrainie. Szef NATO przestrzega

Sekretarz generalny NATO w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Welt am Sonntag” komentował działania Rosji w ramach inwazji na Ukrainę. Jednym z tematów była ewentualność użycia broni chemicznej przez kraj agresora. – W ostatnich dniach słyszeliśmy absurdalne twierdzenia dotyczące laboratoriów broni chemicznej i biologicznej – powiedział Jens Stoltenberg, odnosząc się do wysuwanych przez Rosję kłamliwych oskarżeń wobec Ukrainy o posiadanie i planowanie użycia broni chemicznej.

Wojna Rosja – Ukraina. Boris Johnson o ewentualnym planie Rosji

Już kilka dni temu o możliwości takiego rozwoju wydarzeń mówił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Polityk w rozmowie z dziennikarzami Sky News stwierdził, że obawia się użycia przez Władimira Putina broni chemicznej, ponieważ byłby to scenariusz „prosto z rosyjskiego podręcznika”. O możliwości użycia broni chemicznej lub biologicznej przez Rosję wspominała także rzeczniczka Białego Domu. Jen Psaki ostrzegła, że „trzeba mieć otwarte oczy”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Doradca prezydenta Ukrainy podał możliwą datę zakończenia wojny