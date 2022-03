Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Rutte i Macronem przed szczytem NATO

Prezydent Wołodymyr Zelenski powiedział, że w poniedziałek rozmawiał z premierem Holandii Markiem Rutte oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. – Koordynujemy naszą odpowiedź przed ważnym spotkaniem w Europie – szczytem przywódców G7, NATO i Unii Europejskiej. – Nasze stanowisko zabrzmi bardzo stanowczo – zapowiedział.

Nadzwyczajne spotkanie szefów państw i rządów państw NATO odbędzie się 24 marca, miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Przywódcy krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego spotkają się, by przedyskutować kwestie dotyczące agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, okazać wsparcie dla Ukrainy i wzmocnić swój potencjał obronny oraz odstraszający.

Wołodymyr Zełenski: Przyznałem medale dla obrońców ojczyzny

Prezydent Ukrainy w krótkim przemówieniu mówił też o odznaczeniu „105 naszych wojowników”. – Jestem im bardzo wdzięczny. 7 medali niestety będzie przyznanych pośmiertnie – dodał.

Zełenski przypomniał też o śmierci 96-letni Borysa Romanczenko, byłego więźnia czterech obozów koncentracyjnych, który w piątek zginął w wyniku ataku ostrzału budynku w Charkowie. – Z każdym dniem coraz bardziej jasno widać, jak wygląda „denazyfikacja” Ukrainy przez Rosję – dodał. Mówił też o strzelaniu do protestujących w Chersoniu i ostrzale kolumny cywilów w Zaporożu. – Było tam wiele dzieci, dwoje jest w poważnym stanie – powiedział.

– To był trudny dzień, dzień trudnych konkluzji. Ale to był kolejny dzień, który przybliżył nas do zwycięstwa. Za pokój dla naszego państwa. Chwała Ukrainie! – zakończył swoje wystąpienie Zełenski.

