Ważna decyzja na szczycie w Brukseli. Kadencja szefa NATO przedłużona o rok

Kadencja sekretarza generalnego NATO miała się skończyć we wrześniu 2022 r. 4 lutego media obiegła informacja, że Jens Stoltenberg zostanie kolejnym prezesem Banku Norwegii. Miał on być odpowiedzialny m.in. za politykę pieniężną, stabilność finansową i zarządzanie Norweskim Funduszem Walutowym z aktywami o wartości 1,4 biliona dolarów.

Wybór Stoltenberga na stanowisko wywołał debatę w Norwegii. Przeciwnicy zarzucali sekretarzowi generalnemu NATO, że pod jego wodzą bank centralny może stracić niezależność. Wszystko przez jego znajomość z premierem Norwegii Jonasem Gahre Store. Store w przeszłości był szefem sztabu w biurze Stoltenberga jako szefa rządu.

Wojna na Ukrainie. Stoltenberg pozostanie na stanowisku

24 marca podczas nadzwyczajnego szczytu NATO przywódcy państw i rządów zdecydowali o przedużeniu kadencji sekretarza generalnego. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku do jesieni 2023 roku.

– Jestem zaszczycony decyzją szefów państw i rządów NATO o przedłużeniu mojej kadencji jako sekretarza generalnego do 30 września 2023 r. W obliczu największego kryzysu bezpieczeństwa w tym pokoleniu jesteśmy zjednoczeni, aby nasz Sojusz był silny, a nasi ludzie bezpieczni – stwierdził szef NATO.

Wojna na Ukrainie. Stoltenberg komentuje

– Dziś przywódcy NATO uzgodnili, że musimy i zapewnimy dalsze wsparcie dla Ukrainy. Będziemy nadal nakładać bezprecedensowe koszta na Rosję i wzmocnimy naszą zdolność odstraszania i obrony – zadeklarował szef NATO.

Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusznicy wyposażają Ukrainę w ważne zaopatrzenie wojskowe. – Włączając w to systemy obrony przeciwpancernej i przeciwlotniczej, drony, które okazują się wyjątkowo skuteczne. Zapewniają również pomoc finansową i humanitarną. Uzgodniliśmy, że zrobimy więcej. m.in. jeśli chodzi o wpsarcie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i wyposażenia przeciwko zagrożeniom biologicznym, chemicznym, radiologicznym i atomowym – tłumaczył.

– Chodzi m.in. o sprzęt do wykrywania, ochrony i medyczny, jak również szkolenie z dziedziny dekontaminacji i zarządzania kryzysowego. Jesteśmy zdecydowani, by zrobić wszystko, by wspierać Ukrainę – dodał sekretarz generalny NATO.

