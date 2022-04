Niewidoma staruszka prosiła żołnierza, by zamknął drzwi jej domu. Nie śmiał powiedzieć jej prawdy

Wojna na Ukrainie często dotyka najsłabszych. Do sieci trafiło poruszające nagranie z niewidomą kobietą. Staruszka, do której dotarli żołnierze, nie ma pojęcia, co zrobili z jej domem Rosjanie.