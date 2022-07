Ważna decyzja UE. Rozpoczyna rozmowy akcesyjne z dwoma krajami

– Ten historyczny moment jest waszym sukcesem. Rezultatem waszej ciężkiej pracy – zwróciła się do premierów Albanii i Macedonii Północnej szefowa KE Ursula von der Leyen, która ogłosiła we wtorek, że UE rozpoczyna rozmowy akcesyjne z oboma krajami. Jak dodała, Albania i Macedonia Północna pokazały „swoje przywiązanie do wartości europejskich”. – Wszyscy zyskamy, gdy pewnego dnia powitamy Albanię i Macedonię Północną w Unii Europejskiej – zaznaczyła.

Szefowa KE zapewniła, że Unia będzie działać „bardzo szybko”, a istotną rolę w negocjacjach ma odegrać premier Czech.

Kilkanaście lat starań o członkostwo w UE

Albania wniosek o członkostwo we wspólnocie złożyła 24 kwietnia 2009 roku. Rok później KE stwierdziła, że aby negocjacje akcesyjne mogły się formalnie rozpocząć, Albania „musi jeszcze w niezbędnym stopniu spełnić kryteria członkostwa”. Dopiero w czerwcu 2014 kraj uzyskał status państwa kandydującego.

Macedonia Północna wniosek o członkostwo w UE złożyła 22 marca 2004 roku. Ponad rok później, 9 listopada 2005 roku, Komisja Europejska zaopiniowała wniosek pozytywnie. W grudniu tego samego roku Rada Europejska przyznała Macedonii Północnej status państwa kandydującego. Rada uzależniła jednak rozpoczęcie negocjacji od „od postępów w kluczowych dziedzinach, takich jak reforma sądownictwa, reforma służb wywiadu i bezpieczeństwa oraz reforma administracji publicznej”.

„24 marca 2020 roku ministrowie spraw europejskich udzielili politycznej zgody na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną” – czytamy na stronie Rady Europejskiej.

Ukraina i Mołdawia kandydatami do UE. Wniosek złożyła też Gruzja

W czerwcu tego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy. „To historyczny moment” – ocenił na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. „Dzisiejszy dzień oznacza kluczowy krok na waszej drodze do UE” – dodał. Na krótko przed szczytem unijnym w Kijowie pojawili się prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi, którzy oficjalnie ogłosili swoje poparcie dla aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Tego samego dnia, co Ukraina, status kandydata otrzymała też Mołdawia. Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej złożyła także Gruzja, która jednak status państwa kandydującego otrzyma dopiero w momencie zrealizowania priorytetów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Na razie Gruzji wyznaczono jedynie „europejską perspektywę”. Gruzja planowała złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2024 r., jednak pod naciskiem opozycji i demonstrantów, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, zdecydowała się na podjęcie tego kroku „natychmiast”.

