NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Dziś kolejne negocjacje. Najnowsze informacje z 3 marca

06:30 Alarm przeciwlotniczy w Kijowie - podaje Ukrinform. Mieszkańcy muszą udać się do schronów. 06:12 Wojna na Ukrainie. Rosja przygotowuje prowokację



Rosjanie mogą wykorzystać wizerunek Wołodymyra Zełenskiego, by przeprowadzić prowokację na Ukrainie. Chcą w tym celu użyć technologii deepfake, czyli metody syntezy twarzy człowieka opartej na sztucznej technologii – alarmuje wywiad.



Wojna na Ukrainie. Rosjanie przygotowują prowokację. Chcą wykorzystać Wołodymyra Zełenskiego 06:00 Chiny wiedziały o zamiarach Putina?



Raporty zachodnich wywiadów sugerują, że chińscy urzędnicy wysokiego szczebla mieli bezpośrednią wiedzę o planach Władimira Putina, dotyczących inwazji na Ukrainę. Rosyjski przywódca miał zostać poproszony o zwłokę do czasu zakończenia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.



„NYT”: Chiny prosiły Rosję o opóźnienie wojny. Częściowo znały plany Putina 05:49 Liczba ofiar cywilnych w mieście Izium wzrosła do ośmiu – poinformował wiceprzewodniczący rady miasta Wołodymyr Matsokin. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. 05:36 Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły od początku wojny około 50 celnych ostrzałów rakietowych pociskami Vilkha. Zniszczonych zostało kilkadziesiąt pojazdów opancerzonych, systemów obrony przeciwlotniczej, pojazdów do walki elektronicznej i mobilnych stanowisk dowodzenia. 05:28 USA szykują nowe sankcje przeciwko Rosji



W Senacie USA pojawił się projekt nowych sankcji przeciwko Rosji. Miałyby zostać nimi objęte wszystkie rosyjskie przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym. Na czele listy znalazły się Rosnieft, Gazprom, Rosatom, Aerofłot i RT. 05:23 Siły Zbrojne Ukrainy chwalą się przejęciem w okolicach miasta Sumy specjalnego rosyjskiego pojazdu desantowego. 05:00 Tydzień wojny Rosji z Ukrainą. Nocna rozmowa Duda - Zełenski



„Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!” - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski.

"Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia!" - podkreślił prezydent Polski. 04:56 Wojna na Ukrainie. Japonia nakłada sankcje na Rosję



Japonia nakłada sankcje na cztery kolejne rosyjskie banki tak, aby odpowiedź na napaść Rosji na Ukrainę była zbieżna z restrykcjami wprowadzonymi przez Unię Europejską. 04:50 Departament Stanu USA wzywa Władimira Putina, żeby zaprzestał rozlewu krwi na Ukrainie. 04:41 Prokurator naczelny Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan poinformował o wszczęciu śledztwa ws. rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. 04:23 W Charkowie zginął lokalny współpracownik misji OBWE. Doszło do tego 1 marca, potwierdzenie przyszło teraz.