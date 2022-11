Jadowita kobra zaatakowała 8-latka podczas zabawy. Wąż zdechł po ugryzieniu przez chłopca

Do zdarzenia doszło w dystrykcie Jashpur w Indiach. 8-latek bawił się na podwórku swojego domu, kiedy wokół jego ręki owinęła się jadowita kobra, która go ugryzła. Chłopiec poczuł mocny ból i próbował strząsnąć węża z ręki, ale ten się nie ruszał. – Ugryzłem go mocno dwa razy. Wszystko stało się w mgnieniu oka – powiedział Deepak portalowi New Indian Express.

8-latek został zabrany do szpitala, gdzie podano mu środek przeciwko jadowi węża. Dr Jems Minj wyjaśnił, że chłopiec spędził w placówce medycznej cały dzień na obserwacji, po czym został wypisany. – Nie wykazywał żadnych objawów i szybko wrócił do zdrowia dzięki suchemu ukąszeniu, kiedy jadowity wąż atakuje, ale jad nie jest uwalniany. Takie ukąszenia węży są bolesne i mogą wykazywać tylko lokalne objawy wokół miejsca ukąszenia – tłumaczył ekspert Qaiser Hussain.

Indie. Wąż zdechł po ugryzieniu przez chłopca

Wąż zdechł po ugryzieniu przez chłopca. Kobra atakuje zwykle w obronie własnej, ale może zdarzyć się, że stanie się to w obronie spożywanego posiłku lub w okresie godowym. Dystrykt Jashpur znany jest również jako Naglok, co oznacza „siedzibę węży”. Wszystko przez to, że znajduje się tam około 200 gatunków tych gadów. Ogólnie w Indiach znajduje się 300 gatunków węży, z czego 60 jest silnie jadowitych.

W raporcie czasopisma naukowego eLife podano, że w latach 2000-2019 w Indiach odnotowano 1,2 miliona zgonów spowodowanych ukąszeniem węży. Za większość z nich odpowiadają żmije łańcuszkowe, bungarusy i kobry. 70 proc. tych zgonów miało miejsce w latach 2001-2014 w ośmiu stanach, m.in.: Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orisa oraz Uttar Pradesh.

