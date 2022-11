Nieprawidłowości podczas wyborów w Berlinie. „Farsa, tragedia i skandale”

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny nakazał powtórzenie w całości wyborów do regionalnego parlamentu w Berlinie, które zostały przeprowadzone 26 września 2021 roku. W opinii sędziów w dniu głosowania doszło do licznych nieprawidłowości. W uzasadnieniu decyzji TK tłumaczył, że tysiące osób uprawnionych do głosowania nie mogło oddać ważnych głosów. Spora część wyborców miała również być zmuszona do głosowania w fatalnych warunkach.

Chaos podczas wyborów w Berlinie

Długie kolejki do lokali wyborczych, pomieszane karty lub ich brak – to nie były odosobnione przypadki. Z powodu maratonu berlińskiego część ulic była wyłączona z ruchu, przez co karty dowieziono dopiero po godzinie 18, gdy telewizje opublikowały wyniki exit polls. Łącznie doliczono się blisko 20 tysięcy nieprawidłowości przy blisko 1,8 mln oddanych głosów.

Niemiecki „Der Tagesspiegel” ocenił, że „wyrok TK pokazuje, że wybory w Berlinie śmiało można określić jako farsę, skandal oraz tragedię”. Według niemieckich dziennikarzy oburzający jest również fakt, że do tej pory nikt nie poniósł winy za wyborczy chaos. Wspomniano przede wszystkim o braku politycznej odpowiedzialności ówczesnego senatora spraw wewnętrznych Berlina Andreasa Geisela z SPD.

Dziennik zwrócił uwagę na fakt, że z powodu wyborczego chaosu ucierpią wszyscy berlińczycy. W ich opinii w 2023 roku frekwencja w wyborach będzie znacznie mniejsza. Do urn pójdzie mniej mieszkańców. „Z frustracji lub dlatego, że nie są zainteresowani. Jak wpłynie to na znaczenie wyniku głosowania z punktu widzenia teorii demokracji?” – zastanawiają się dziennikarze.

Czytaj też:

Hołownia myśli poważnie o samodzielnym starcie. „Część fundacji wspierających Tuska znów finansuje Szymona”Czytaj też:

Republikanie przejmują kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA. Joe Biden zareagował