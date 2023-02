„Morderczy prezent dla Putina”. Ujawniono wstrząsające nagranie z Saakaszwilim

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o fatalnym stanie zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, który przebywa w więzieniu w tym kraju. Pod koniec stycznia polityk trafił na oddział intensywnej terapii. Nie wiadomo, w związku z jakimi problemami zdrowotnymi.

Saakaszwili w fatalnym stanie. Nie został wypuszczony z więzienia

Na zdjęciach, które udostępniał m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, widać wychudzonego polityka, który nie przypomina siebie sprzed lat. Mimo starań władz Ukrainy i innych państw, sąd 7 lutego odrzucił apelację Saakaszwilego i nie zdecydował się zawiesić odbywania jego kary.

W proteście przeciwko poczynaniom gruzińskich władz Saakaszwili odbywał kilkakrotnie głodówkę. Pojawiały się też spekulacje, że mógł zostać otruty, stąd jego fatalny stan zdrowia. To, jak słaby jest prezydent Gruzji, pokazują nagrania opublikowane pierwotnie przez CNN, a udostępniane obecnie szeroko na Twitterze.

Co warto podkreślić, materiał podchodzi z 6 października, a więc sprzed ponad czterech miesięcy. Widać na nich słaniającego się Saakaszwilego, który upada na podłogę przed dojściem do łóżka. Wycieńczony polityk musi czołgać się, by się na nim położyć.

twitter

Wideo z chorym Saakaszwilim. Ukraińska administracja reaguje

Wstrząsające nagranie wywołało ostrą reakcję ukraińskiej administracji. Wideo udostępnił doradca szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podoljak, komentując je w ostrych słowach. „Gruzja zabija byłego prezydenta Saakszwilego. Niewątpliwie przekreśla to unijne perspektywy Gruzji” – ocenił Podoljak.

„Czy obóz rosyjski (sowiecki 2.0) jest aż tak atrakcyjny? Czy ważne jest, by dać »morderczy prezent« Putinowi, który tak czy inaczej przegra? Albo mieć reputację kraju, który torturował swojego prezydenta?” – pytał doradca Zełenskiego.

Polska chce ratować byłego prezydenta Gruzji

Sytuacja byłego prezydenta Gruzji była przedmiotem rozmów podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Po jego zakończeniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska zwróci się do władz Gruzji o zgodę na przewiezienie Saakaszwilego do naszego kraju i leczenie.

O sprawie Saakaszwilego, który przez lata pracował w administracji samorządowej w Ukrainie, ostro wypowiadał się Wołodymyr Zełenski. – To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy. Nie poruszam kwestii, dlaczego aresztowano byłego prezydenta Gruzji, jakie są tego konsekwencje dla polityki i demokracji w Gruzji. To jest ich wewnętrzna sprawa. Mówię o aresztowaniu obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego, który jest codziennie publicznie torturowany. Myślę, że ich celem jest zabicie go – stwierdził ukraiński przywódca.

