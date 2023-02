Rosyjska telewizja uruchomiła „putinometr”. „Odpowiedź na wizytę Bidena w Kijowie?”

Prezydent USA Joe Biden przyjechał w poniedziałek z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, o czym rosyjskie media informowały niechętnie. Uruchomiono za to specjalny „putinometr”, który na antenie państwowej telewizji Rossija-1 odlicza każdą sekundę do wtorkowego orędzia Władimira Putina. „Czy to odpowiedź na dzisiejszą wizytę Bidena w Kijowie?” – docieka na Twitterze doradca ukraińskiego MSW Anton Gerashchenko.

Putin ma wygłosić orędzie o godzinie 10 polskiego czasu w Zgromadzeniu Federalnym Rosji. Przemówienie rosyjskiego przywódcy będzie transmitowane przez trzy prokremlowskie telewizje. Rzecznik Kremla stwierdził, że Putin skupi się na „obecnej sytuacji” gospodarczej i społecznej.

O czym będzie mówił Władimir Putin w orędziu?

Według rosyjskiej, państwowej agencji TASS głównym tematem przemówienia ma być przesłanie dotyczące wojny w Ukrainie. – Teraz znajdujemy się na bardzo ważnym, historycznym etapie naszego rozwoju i oczywiście można by oczekiwać, że prezydent zwróci szczególną uwagę na główny temat tego roku – specjalną operację wojskową (tak rosyjska propaganda nazywa wojnę – przyp. red.) – powiedział Jewgienij Revenko, wiceszef prezydenckiej partii Jedna Rosja.

Mogą pojawić się również wątki dotyczące integracji "zaanektowanych" przez Rosję terenów w Ukrainie. Szczególnie, że orędzie zaplanowano równo rok po tym, gdy Putin uznał niepodległość samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. Pierwszy wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Iwan Mielnikow wskazał też, że mogą pojawić się nawiązania do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która odbyła się w miniony weekend.

Tego samego dnia w Warszawie głos zabierze prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wygłosi przemówienie o godz. 17.30 w ogrodach przy Arkadach Kubickiego, u podnóża Zamku Królewskiego.

