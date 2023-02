Rosjanie zniszczyli polskiego Leoparda? Zdementował to sam Prigożyn

Ukraina do tej pory dostała Leopardy tylko z jednego kraju – z Polski. Ich oficjalne przekazanie nastąpiło 24 lutego, a w wydarzeniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki po stronie polskiej i premier Denis Szmyhal po stronie ukraińskiej. Zaledwie dwa dni później rosyjskie media poinformowały o zniszczeniu takich Leopardów na froncie ukraińskim.

Zniszczony w Ukrainie polski Leopard do fake news

„Bojownicy grupy Wagnera pod wsią Jagodnoje zniszczyli pierwszy czołg Leopard z polsko-niemiecką załogą najemników” – podawało Radio 1 z siedzibą w Moskwie. Informacja pochodziła rzekomo od bojowników, którzy walczą obecnie pod Bachmutem. Fake newsa podawano dalej w kolejnych artykułach i wpisach na Telegramie. Do wszystkiego dodawano nawet zdjęcia.

Szybko okazało się, że fotografia zniszczonego Leoparda pochodziła z Syrii. Była to zniszczona turecka maszyna, wykorzystywana do walki z tzw. Państwem Islamskim. Fake newsa jeszcze w niedzielę 26 lutego skomentował Jewgienij Prigożyn, założyciel grupy Wagnera. Podkreślał, że jego oddziały nie zetknęli się jeszcze z tymi pojazdami w Ukrainie.

100 Leopardów pojedzie do Ukrainy

Przypomnijmy: w ubiegły piątek, 24 lutego, do Ukrainy dotarły pierwsze cztery czołgi Leopard, które zostały przekazane przez Polskę. Stanowią one pierwszą transzę z ok. 100 Leopardów, które będą sukcesywnie dostarczane przez koalicję kilku krajów Europy.

Pomysł zawiązania tej koalicji został oficjalnie zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas wizyty we Lwowie w pierwszej połowie stycznia. Warto również dodać, że wiosną ubiegłego roku Polska przekazała nad Dniepr także ponad 250 poradzieckich i zmodernizowanych czołgów T-72.

Sformowana przez Polskę koalicja zapewnia również szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi Leopardów. Szkolenia odbywają się m.in. na poligonie w Świętoszowie w województwie dolnośląskim.

– Nasze ekipy są gotowe, żołnierze są zmotywowani, społeczeństwo oczekuje zwycięstwa, jak i wszyscy nasi partnerzy. Jeszcze raz wyrażam głęboką wdzięczność narodowi polskiemu. Dziękuję – komentował całą inicjatywę premier Ukrainy.







