Oferują pracę na niemal bezludnej wyspie. W wolnych chwilach można m.in. obserwować delfiny

Rona to niewielka wyspa położona w archipelagu Hebrydów Wewnętrznych, który znajduje się na na zachód od wybrzeża Wielkiej Brytanii i należy do Szkocji. Powierzchnia wyspy wynosi zaledwie ok. 9 km kw.

Oferta pracy na odludnej wyspie

Przed wiekami stanowiła ona schronienie dla piratów. Obecnie stanowi jeden z najbardziej odludnych zakątków brytyjskiego terytorium. Wyspę zamieszkują jedynie dwie osoby, a dostać się na nią można łodzią, która kursuje raz na tydzień.

Lokalne media zwróciły uwagę, że w szkockim serwisie Hijobs.com znalazło się właśnie ogłoszenie o pracę na wyspie Rona. Zostało ono opublikowane przez wspomnianych wcześniej mieszkańców, którzy poszukują pomocy do prowadzenia swojej posiadłości.

Jaki będzie zakres obowiązków pracownika?

Podkreślono, że pracodawcy pokryją koszty przeprowadzki i zakwaterowania, a wraz z pracownikiem na wyspę może przeprowadzić również jego druga połowa. Nie podano jednak, jaka jest stawka wynagrodzenia.

Zakres obowiązków przyszłego pracownika jest dość szeroki. Jak wyjaśnili pracodawcy, obejmuje „różne działania, w tym konserwację i zarządzanie posiadłościami i nieruchomościami, sprzątanie, logistykę czy zarządzanie stadami jeleni i oprawianie dziczyzny”.

Kandydat musi być m.in. oswojony z samotnością

Ponadto, pracownik będzie musiał wykazać się zdolnością szybkiego nabywania nowych umiejętności. Wspomniana konserwacja wymaga zapoznania się ze sposobem funkcjonowania np. łodzi i koparki. Warto również dodać, że wspomniana populacja jeleni wynosi aż 180 osobników. W wolnych chwilach, pracownik i jego druga połowa będą mogli np. „obserwować delfiny”.

„Wyspa jest całym naszym życiem oraz domem i wiemy, że odpowiedni kandydat zakocha się w niej tak samo jak my” – czytamy w zamieszczonym ogłoszeniu.

Pracodawcy zaznaczyli, że przed nadesłaniem CV należy się dobrze zastanowić. Kandydaci powinni być bowiem „skłonni do samotności, niezawodni, odporni, entuzjastyczni i mieć poczucie humoru„.

