Premier Hiszpanii z respektem o Chinach. „Musimy słuchać ich głosu”

W piątek 31 marca premier Hiszpanii Pedro Sanchez uda się z wizytą do Pekinu. Na marginesie szczytu w Brukseli tydzień wcześniej był pytany o rolę Państwa Środka w kontekście wojny w Ukrainie. – Chiny są globalnym aktorem, więc oczywiście wszyscy musimy słuchać ich głosu, aby zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę, a Ukraina może odzyskać swoją integralność terytorialną – przekazał Pedro Sanchez.

Reuters podkreśla, że wojna w Ukrainie będzie prawdopodobnie głównym tematem spotkania europejskiego polityka z chińskim przywódcą.

Plan pokojowy Chin dla Ukrainy

Chiny od początku napaści Rosji na Ukrainę określają się jako „bezstronne” . W ostatnim czasie ujawniły swoje większe zaangażowanie, proponując 12-punktowy plan pokojowy. Premier Hiszpanii popiera z kolei stanowisko prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który uważa, że głównym warunkiem pokoju jest powrót do granic z 2014 roku.

Na początku tygodnia Xi Jinping gościł w Moskwie na zaproszenie Władimira Putina. Prezydent Rosji, odnoszą się do planu pokojowego Chin wyraził przekonanie, że może on stanowić podstawę do porozumienia. – Uważamy, że wiele postanowień planu pokojowego przedstawionego przez Chiny jest zgodnych z podejściem rosyjskim i można je traktować jako podstawę pokojowego rozwiązania, kiedy będą na to gotowi na Zachodzie i w Kijowie – przekazał Władimir Putin. Pekin i Moskwa podpisały też wspólną deklarację o niedopuszczalności wojny atomowej.

Ukraińcy zabiegają o spotkanie Zełenskiego z Xi Jinpingiem

Wkrótce po wizycie Xi w Rosji, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychaiło Podoljak zapowiedział, że planowana jest rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Chin. Przyznał jednak, że na razie nie ma jeszcze konkretów na ten temat.

Odnosząc się do rozmowy Xi Jinpinga z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, które odbyły się w Moskwie w dniach 21-22 marca, Podolak podkreślił, że nie rozmawiali oni zasadniczo o Ukrainie, rosyjskiej wojnie w Ukrainie i chińskim planie pokojowym.

– Nie ma wyraźnego zapisu, że zdecydowali się pójść zgodnie z planem Chin, że muszą wstrzymać ogień lub zmusić Ukrainę do rozpoczęcia negocjacji. Nie ma dowodów na to, że Chiny i Rosja rozmawiały o komponencie wojskowym dotyczącym zdolności Chin do pomocy Federacji Rosyjskiej z broni. Wszystkie te negocjacje były poświęcone ekonomii – powiedział doradca szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj też:

Rosja będzie „chińską kolonią surowcową”? To nagroda za milczenie PekinuCzytaj też:

Putin stał się wasalem Xi Jinpinga, a Rosja kolonią gospodarczą Chin