Były szef CIA: Putin zostanie usunięty, nie wykluczam zabójstwa

Grupa byłych i obecnych rosyjskich urzędników, w tym dawny znajomy Władimira Putina, poinformowali niedawno o systemie kontroli opuszczania Rosji, który obowiązuje od momentu inwazji na Ukrainę. Surowe ograniczenia dotyczą deputowanych, gubernatorów i szefów państwowych firm wyższego szczebla.

James Olson: nie wykluczam możliwości zabójstwa Władimira Putina

„Na Kremlu istnieje obawa, lub być może nawet paranoja, związana z zagrożeniami stwarzanymi przez zagranicznych szpiegów i zdrajców” – podkreślono. Jednak – jak wynika z wywiadu, jaki były szef CIA udzielił brytyjskiemu dziennikowi „The Sun” – zagrożenie z zewnątrz to nie jedyne, którym powinien martwić się Władimir Putin.

Były szef kontrwywiadu CIA James Olson ocenił, że Putin poważnie „przeliczył się” przeceniając swoją armię i jej dowództwo, i teraz jest w impasie. Według niego, zwycięstwo w wojnie jest dla niego prawie niemożliwe, a bez tego prezydent Federacji Rosyjskiej nie będzie w stanie utrzymać się przy władzy.

Były szef CIA o końcu wojny w Ukrainie. „Natychmiast po śmierci Władimira Putina”

– Jeśli Władimir Putin utrzyma się u władzy, będzie to długa wojna, bo on się nie podda. Ale nie sądzę, żeby Putin miał na to szansę. Myślę, że zostanie usunięty – powiedział Olson, dodając, że „nie wyklucza” scenariusza z zabójstwem rosyjskiego prezydenta. – Wierzę, że są generałowie, którzy są zaniepokojeni liczbą ofiar w wojnie z Ukrainą i to oni mogą stać się podżegaczami do powstania przeciwko Putinowi – powiedział Olson.

Według byłego szefa CIA, istnieje „silna opozycja wobec Putina w wojsku, służbach wywiadowczych i wśród oligarchów”. Jego zdaniem, po „wyeliminowaniu” Putina wojna w Ukrainie natychmiast się zakończy.

