Lotnictwo, roje dronów, Storm Shadow – Ukraina gotowa do ataku? Gen. Skrzypczak: To gra o wszystko

Stawka nadchodzące ofensywy jest wysoka. Obie strony mają tego świadomość, stąd tak długi czas poświęcony przygotowaniom do decydujących zmagań. Czas, który ma dać pewność Ukraińcom, że uda się tę szanse wykorzystać. Dla Zachodu i dla nas to wezwanie do ostatecznego, wielkiego wysiłku, aby pomóc Ukrainie tę batalię wygrać.

W swoich wcześniejszych felietonach określałem, że czasem ofensywy ukraińskiej będzie przełom maja i czerwca bieżącego roku. Na moje prognozy składało się kilka wyznaczników, ale zasadniczym była i jest gotowość armii ukraińskiej do ofensywy. Od lutego wielu ekspertów wspólnie z mediami już prowadziło kontrofensywę, wieszcząc – wbrew rzeczywistym wydarzeniom na polu walki – wielkie postępy armii ukraińskiej. Byli i tacy, którzy już w rozpędzie przez lornetki chcieli widzieć Krym. Z czasem jednak zapał stygł, prawdopodobnie za sprawą samego prezydenta Zełenskiego, który podkreślał, że armia musi być do ofensywy gotowa, o czym też pisałem w marcu na tych łamach. Lotnictwo i roje dronów Zwracałem wcześniej głównie uwagę na konieczność pozyskania z Zachodu systemów rażenia dalekiego zasięgu oraz czasu na wyszkolenie wojsk na nowym sprzęcie. A przecież od lutego płynął on nieprzerwaną rzeką i aby uniknąć wysyłania na wojnę mięsa armatniego, Ukraińcy skupili się na wyszkoleniu i zgraniu bojowym wojsk.