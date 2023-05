Nagły zwrot ws. „zakładnika” Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Białorusi go ułaskawił

Raman Pratasiewicz to jeden z założycieli białoruskiego, opozycyjnego kanału Nexta, który swoją popularność zyskał po publikacji informacji i filmów po protestach po wyborach prezydenckich w 2020 r. Pratasiewicz wraz z dziewczyną w maju 2021 r. leciał samolotem linii Rynaiar z Aten do Wilna, ale maszyna została zmuszona do lądowania w Mińsku z powodu rzekomego zagrożenia bombowego, co potem okazało się kłamstwem. Para została aresztowana.

Przeszedł drogę od opozycjonisty do propagandysty. Zapadł wyrok ws. „zakładnika” Aleksandra Łukaszenki

Pratasiewicz po aresztowaniu zaczął występować w rządowych mediach i z opozycjonisty zmienił się w propagandystę. W lutym 2023 r. ruszył jego proces. Zaocznie uczestniczyli w nim dwaj pozostali twórcy Nexty, którzy pozostają poza Białorusią: Sciapan Puciła i Jan Rudzik.

Na początku maja Pratasiewicz został skazany na osiem lat więzienia, a dwaj pozostali twórcy białoruskiego kanału odpowiednio na 20 i 19 lat pozbawienia wolności. Pratasiewicz został uznany za winnego publicznego nawoływania do przejęcia władzy państwowej, aktów terroryzmu, znieważenia prezydenta, celowego rozpowszechniania fałszywych informacji o Białorusi oraz innych przestępstw. Pratasiewicz do czasu wejścia w życie wyroku został umieszczony w areszcie domowym.

Wyrok ws. założyciela Nexty. Raman Pratasiewicz: Jestem wdzięczny Aleksandrowi Łukaszence

22 maja Pratasiewicz poinformował dziennikarzy, że podpisał dokumenty i został uniewinniony. – To oczywiście wspaniała wiadomość. Jestem szalenie wdzięczny prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i narodowi za taką decyzję – powiedział, cytowany przez TASS. Odpowiedni dekret białoruski w tej sprawie białoruski przywódca podpisał 16 maja. Obrońcy Pratasiewicza nie zaskarżyli wyroku i dwa dni później wszedł on w życie.

