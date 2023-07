Wielka Brytania na celowniku Państwa Islamskiego. „To będzie duży atak”

Kilka dni temu irackie siły antyterrorystyczne przeprowadziły udaną akcję przeciwko Państwu Islamskiemu.

„To będzie duży atak”

Jej efektem było zlikwidowanie dziesiątek terrorystów, którzy przebywali w kryjówce, zlokalizowanej na pustynnych terenach północnego Iraku. W trakcie przeszukiwania kryjówki odkryto szokujące materiały.

Wynika z nich, że Państwo Islamskie zamierza niebawem przeprowadzić duży zamach na terytorium Wielkiej Brytanii. Celem ataku będzie najprawdopodobniej zgromadzenie publiczne.

– To będzie duży atak (...) Mogę powiedzieć, że na podstawie informacji, które znaleźliśmy na miejscu jednego z naszych ostatnich nalotów, następny planowany atak terrorystyczny będzie miał miejsce w Wielkiej Brytanii – ostrzegł w rozmowie z dziennikiem Daily Mirror generał Abdul Wahab al-Saadi, dowódca irackich sił bezpieczeństwa.

„To może być samochód, nóż, pistolet, bomba”

Władze Wielkiej Brytanii zostały natychmiast powiadomione o zagrożeniu. Niestety, udaremnienie zamachu nie będzie łatwym zadaniem. Jak wynika z ustaleń irackich służb, w przygotowanie zamachu są zaangażowane osoby z brytyjskimi paszportami.

– Ci terroryści są obywatelami brytyjskimi (...) Nie mogę powiedzieć, jaką formę przybierze atak, który chcą przeprowadzić, to może być samochód, nóż, pistolet, bomba. Nie mam tych szczegółów, z wyjątkiem tego, że jeśli do niego dojdzie, to będzie to w miejscu publicznym tego typu, jakie opisałem. Przekazaliśmy wszystkie informacje władzom brytyjskim, aby o tym wiedziały – uzupełnił gen. al-Saadi.

Dodał, że – oprócz Wielkiej Brytanii – na zamachy ze strony terrorystów z Państwa Islamskiego najbardziej narażone są także Francja, Niemcy i Belgia.

