Pożar przy autostradzie w Palermo. Trzy ofiary śmiertelne żywiołu

Europa walczy ze skutkami upalnej pogody, a czerwiec był najgorętszym miesiącem w 174-letniej historii monitorowania temperatury. We wtorek w chaosie pogrążyła się Sycylia. Pożar, który wybuchł nad miastem Cinisi, dotarł do krawędzi lotniska Falcone Borsellino, zmuszając władze do wstrzymania całego ruchu lotniczego do godziny 11:00.

Połowa sieci autobusowej w mieście została zawieszona. Pojazdy przegrzewają się i nie mogą się ochłodzić z powodu utrzymujących się wysokich temperatur.

Pożary w okolicach Palermo. Ratownicy nie dotarli do 88-latki

Do sieci trafiło dramatyczne nagranie z autostrady, na którym widać pożary na wzgórzach.

Rai News informuje, że w środę sytuacja nadal była bardzo niebezpieczna. Pożary, które nękają Sycylię, nadal powodują poważne problemy w ruchu drogowym. W szczególności duże utrudnienia zgłaszane są na trasie Katania – Mesyna, która w kilku punktach jest zamknięta. Kolejki tworzą się w Acireale i za Taorminą.

W wyniku pożarów w prowincji Palermo zginęły trzy osoby. W domu w Cinisi strażacy znaleźli dwa zwęglone ciała. Mogą to być ofiary pożaru, który w tych godzinach nawiedził miasto. Mężczyzna i kobieta w wieku 77 i 75 lat mieszkali niedaleko lotniska Falcone Borsellino. Trzecia ofiara to 88-letnia Rita Gaetana Pillitteri. Starsza kobieta miała wysoką gorączkę, ale ratownicy nie byli w stanie dotrzeć do jej domu z powodu dużego pożaru, który wybuchł w rejonie San Martino delle Scale. – Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w San Martino delle Scale – mówił jeden z mieszkańców. – Byliśmy otoczeni przez ogień z Bellolampo i Palermo. Nie mogliśmy nigdzie iść. Spędziliśmy noc na placu. To były straszne godziny – dodał.

Obecnie najgorętsze miasto na Sycylii to Syrakuzy, gdzie we wtorek o godzinie 14:00 zarejestrowano 47,6 stopni Celsjusza.

