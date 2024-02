Terrorysta wziął zakładników w Turcji. „Albo Mussala, albo śmierć”

Według DHA News uzbrojony napastnik wszedł do głównego budynku fabryki P&G w Gebze, w prowincji Kocaeli, około godziny 15:00 z bronią w ręku. Prawdopodobnie przetrzymuje tam siedem osób. Policja próbuje nakłonić go do uwolnienia zakładników. Napastnik chciał zaprotestować przeciwko atakom Izraela na Strefę Gazy.

Przed fabryką są liczne siły policyjne do zadań specjalnych. Ulica, przy której znajduje się fabryka, została zamknięta dla pojazdów i pieszych.

Do sieci trafiło zdjęcie mężczyzny, który ma w ręku broń. Ponadto na ścianie fabryki namalowano sprayem flagi Turcji i Palestyny z napisem „Drzwi zostaną otwarte. Dla Gazy. Albo Musalla, albo śmierć”.

