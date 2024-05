Stan księżnej Kate wciąż nie pozwala jej na powrót do obowiązków. Nowe informacje

Pałac Buckingham przekazał, iż Kate Middleton 8 czerwca nie weźmie udziału w tradycyjnej próbie przed Trooping the Colour, czyli Colonel's Review. Komunikaty dotyczące stanu członkini brytyjskiej rodziny królewskiej to rzadkość, zwłaszcza od kiedy księżna Walii rozpoczęła chemioterapie.

Trooping the Colour bez księżnej Kate, ale z królem Karolem?

Służby prasowe rodziny królewskiej podały za to, że w Trooping the Colour na pewno weźmie udział król Karol III. Zamiast jednak na koniu, jak nakazuje tradycja, 15 czerwca przeglądu wojsk dokona, siedząc w powozie.

75-letni monarcha, który również walczy z nowotworem, miał posłuchać zaleceń swojego lekarza. W swoim powozie będzie przebywał wraz z małżonką, Kamilą. Z kolei księżną Kate podczas Colonel's Review zastąpi James Bucknall, były dowódca alianckiego Korpusu Szybkiego Reagowania.W normalnych warunkach 42-letnia Kate odebrałaby salut od irlandzkich gwardzistów.

Kate Middleton usunięta ze strony wydarzenia

Oświadczenie Pałacu Buckingham pojawiło się po tym, jak ze stron internetowych brytyjskiej armii zniknęła zamieszczona tam w marcu informacja o udziale Kate w Trooping the Colour. To jedno z najważniejszych wydarzeń w brytyjskim kalendarzu. Podczas parady obchodzone są urodziny monarchy, niezależnie od faktycznego miesiąca jego urodzin.

Trooping the Colour wymaga obecności króla także ze względu na symbol jedności i stabilności, jaki stanowi jego osoba na tego typu uroczystościach. Tysięcy żołnierzy z ceremonialnych jednostek oraz członkowie orkiestr wojskowych przedefilują przed rodziną królewską, by następnie kluczowi goście mogli przenieść się do Pałacu Buckingham na dalsze świętowanie.

