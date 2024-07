Tajna akcja białoruskich służb w Polsce. Wpadli przez głupi błąd

W 2019 roku Roman Protasiewicz uciekł do Polski, gdzie prowadził działalność opozycyjną wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Rok później władze Białorusi zażądał do Polski ekstradycji dziennikarza, jednak wezwanie to zostało odrzucone. Wówczas do akcji miał wkroczyć białoruski wywiad.

Służby posłużył się dwiema osobami: pochodzącym z Ukrainy Rasimem G. oraz Ukraińcem z węgierskim obywatelstwem – Mikołajem H. Z ustaleń Gazety Wyborczej wynika, że ten drugi miał poinformować Rasima G., że jego przyjaciel z Białorusi poprosił o zakup w Polsce niedrogiego używanego samochodu. Oficjalnie auto miało trafić do robotników z Białorusi, którzy pracowali na budowie w Polsce. Co ciekawe, pojazd miał zostać zarejestrowany na nazwisko Romana Protasiewicza.

W krótkim czasie Mikołaj H. zwrócił się z dokładnie taką samą prośbą. Tym razem jednak auto trafiło na Litwę, gdzie przeprowadził się białoruski opozycjonista. To, że postanowiono zakupić dwa samochody, nie było przypadkowe, ponieważ można było ich używać w zależności od potrzeb w Warszawie lub w Wilnie. Białoruskie służby popełniły jednak błąd – auto zostało zarejestrowane przez fotoradar, gdy za kierownicą siedział funkcjonariusz białoruskich służb specjalnych.

