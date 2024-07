„Kultura” w wykonaniu Donalda Trumpa. Nazwał Harris „lewicową wariatką”

Donald Trump pojawił się na pierwszym wiecu od momentu wycofania się Joe Bidena z kandydowania w wyborach prezydenckich w USA. Podczas spotkania z sympatykami republikanów w Charlotte w Karolinie Północnej, były prezydent nie szczędził ostrych słów pod adresem Joe Bidena. – Wycofał się, bo sondaże dawały mu tak fatalne wyniki, że musiał to zrobić. Oni go zmusili, zaszantażowali. Ci liderzy demokratów to nie mają nic wspólnego z demokracją. To są naprawdę paskudni ludzie – ocenił Donald Trump.

Następnie polityk płynnie przeszedł do ataku na Kamalę Harris. Chociaż oficjalnie wiceprezydentka nie uzyskała jeszcze nominacji demokratów, sprawa jest już niemal przesądzona, ponieważ poparło ją ponad 2 tys. delegatów. – Teraz mamy nową ofiarę do pokonania. Kogo? Kamalę kłamczuchę Harrris. To najgorsza i najbardziej niekompetentna wiceprezydentka w historii. My musimy odzyskać Biały Dom. Ameryka musi być znowu piękna – grzmiał republikanin.

W dalszej części swojego wystąpienia Donald Trump przekonywał, że Kamala Harris stała za każdą katastrofą Joe Bidena. Nazwał polityczkę radykalną lewicową wariatką, która zniszczy Stany Zjednoczone. – Ona jest gorsza niż Bernie Sanders. Nigdy w historii taki liberał nie sprawował żadnych ważnych funkcji. Ona odpowiada za inflację, ona ściągnęła tutaj 20 mln migrantów – powiedział kandydat republikanów.

Zarzucił swojej (potencjalnej) rywalce, że ma bardzo radykalne stanowisko w sprawie aborcji, ponieważ chce pozwolić na zabijanie dzieci do dziewiątego miesiąca ciąży. – Ona jest szalona. Porównajcie moje stanowisko a jej. Ona chce zabijać dzieci, to nie aborcja a egzekucja – krzyczał do swoich zwolenników.

Według byłego przywódcy USA współpracownicy nienawidzą Kamali Harris. – Poczekajcie tylko aż przestaną bać się mówić, aż się odezwą. Ludzie jej nienawidzą. A media? Już zmieniły zdanie. Dopiero co pisali, że jest fatalna a teraz nagle jest wspaniała – irytyował się Donald Trump.

Polityk nie krył także oburzenia tym, że z premierem Izraela rozmawia podczas wizyty wyłącznie Joe Biden. – Kamala umie tylko uciekać. Nawet jak nie lubisz Żydów i Izraela, to trzeba ich wysłuchać. A jej się nawet tego nie chce. Ona nienawidzi Żydów, jest przeciwko im. To zdumiewające, że oni chcą na nią głosować – powiedział na koniec republikanin.