Legendarny wyczyn 12-latki. Złowiła 10 ryb o „trofealnych” rozmiarach

Lucy Moore otrzymała nagrodę Maryland’s Master Angler Milestone Award – jedną z trzech najważniejszych w tej dziedzinie, przyznawaną przez Departament Zasobów Naturalnych amerykańskiego stanu, w ramach programu „FishMaryland”. Co trzeba zrobić, żeby zostać tak wyróżnionym? Na dnr.maryland.gov czytamy, że należy mieć na koncie złowionych 10 różnych gatunków ryb o „trofealnej” wielkości. Muszą być na tyle duże, by uznać je za niezwykle rzadkie i trudne do schwytania.

12-latka jest 10. osobą, która otrzymała prestiżową nagrodę, przyznawaną przez DOI. MMAMA istnieje d 2019 roku – przypomina redakcja amerykańskiego dziennika „The Washington Post”.

Jej wyczyn odbił się szerokim echem w środowisku wędkarskim

Moore to niezwykle utalentowana dziewczynka. Gdy miała 8 lat, wybrała się ze swoim tatą nad jezioro Cave Run w Kentucky, by tam dokonać swojego pierwszego zasługującego na opisanie czynu. Przez trzy dni próbowali wspólnie złowić jedną z najbardziej nieuchwytnych ryb, zwaną „musky”. Chodzi tu o muskellunge (Esox masquinongy) – z rodziny szczupakowatych. Można ją spotkać w wodach na terenie Ameryki Północnej (Kanady i USA) – „ski” upatrzyła sobie głównie słodkie jeziora. Szczupakowata osiąga długość do 1,2 metra. Okaz, który po 30 godzinach złapała 12-latka, miał około 102 centymetry.

Musky złowić jest bardzo ciężko, a jednak Moore się to udało. – To ona tego dokonała. (...) Znam facetów, którzy mają 60 lat i nigdy im się to nie udało. Miała wtedy prawie dziewięć lat – wspomina ojciec 12-latki Nick Perez, cytowany przez amerykański dziennik. 10. rybą, niezbędną, by otrzymać MMAMA, była zaś aloza (Alosa sapidissima) – z rodziny śledziowatych, która miała 60 cm długości. Zwykle ryby te mają od 45 do 75 cm, co oznacza, że i w tym przypadku Moore schwytała okaz bliski górnej granicy jego średniej wielkości.



Otrzymać nagrodę MMAMA to jak mieć „czarny pas” w wędkarstwie

Moore zaczęła przygodę z wędkarstwem, gdy miała zaledwie dwa lata. Robi to z pasji – nigdy nie chodziło jej o nagrody i wyróżnienia czy rozgłos medialny, ale także m.in. o czas spędzany z bliskimi. Uwielbia ponadto odkrywać tajemnice przyrody i podziwiać ją. Zaczynała od łowienia ryb w Chesapeake Bay w Maryland z dziadkiem.

Koordynator do spraw rekreacyjnych połowów w Departamencie Zasobów Naturalnych podkreśla, że nagroda, którą otrzymała 12-latka, to jak „czarny pas” w wędkarstwie. „Zwykle ludzie skupiają się, by złowić 2-3 gatunki, a ona złowiła 10, które w dodatku są »trofealnej« wielkości, więc to podwójnie imponujące” – powiedział Erik Zlokovitz. „Prawdopodobnie przewyższa w łowieniu wielu dorosłych, którzy są starsi i bardziej doświadczeni. [Udało jej się złapać – red.] zdecydowanie więcej gatunków ryb, niż ja złowiłem przez ostatnie kilka lat” – przyznaje rozmówca „The Post”.

Wielka Brytania. 62-latek pobił niesamowity rekord

Przy tej okazji warto przypomnieć o niedawnym wyczynie innego wędkarza – 62-letniego Steve'a Rickettsa. Jak informowaliśmy w drugiej połowie czerwca, mieszkaniec Wielkiej Brytanii pobił rekord sprzed niemal połowy wieku. Złowił gigantycznego węgorza (Anguilla anguilla), który ważył więcej niż pięć kilogramów i mierzył prawie 120 cm.

– Początkowo nie sądziłem, że węgorz jest tak duży. Nie stawiał wielkiego oporu – mówił Ricketts, cytowany przez „The Telegraph”. Stwierdził, że w chwili wyciągania go z wody nie przypuszczał, że może ważyć więcej niż trzy kilogramy.

