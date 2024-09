Usłyszała to pytanie na egzaminie na prawo jazdy. Jej reakcja stała się hitem sieci

O tym, że podczas egzaminu na prawo jazdy można stracić głowę, przekonała się pewna Hiszpanka. Podczas programu Las Manana Kiss emitowanego przez Kiss FM, kobieta podzieliła się swoją nietypową historią. W rozmowie z Xavim Rodriguezem i Marią Lamą przyznała, że już od samego początku egzaminu zjadały ją nerwy. – Weszłam do auta, zapięłam pas, sprawdziłam, czy lusterko jest odpowiednio ustawione i uznałam, że jestem gotowa do rozpoczęcia egzaminu – opowiadała. Zanim kobieta wyruszyła na plac manewrowy, egzaminator zadał jej proste pytanie – jak ma na imię.

Hiszpanka była tak zdenerwowana, że zamiast podać swoje dane wyszła z auta. – Nawet przez sekundę się nie zastanawiałam. W pośpiechu odpięłam pas, wyszłam z samochodu, zamknęłam drzwi za sobą i zapukałam w szybę z prośbą do egzaminatora, aby wpuścił mnie do środka – relacjonowała. – To niespodziewane pytanie zupełnie wytrąciło mnie z równowagi, zinterpretowałam je w sposób, który samą mnie zaskoczył – dodała.

Instruktor, który miał przeprowadzić egzamin, nie ukrywał rozbawienia całą sytuacją. Przyznał, że była to jedna z najzabawniejszych sytuacji, jaka wydarzyła się w szkole jazdy od lat. Nagranie z rozmowy z kobietą, które trafiło na TikToka, szybko podbiło serca użytkowników i doczekało się mnóstwa komentarzy i udostępnień.

