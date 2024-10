Rosja przemyca węgorze do Azji? „Wariactwo”

W tym roku do Kaliningradu przetransportowano tonę węgorzy szklistych. Zwierzęta każdej wiosny wpływają do europejskich estuariów z Morza Sargassowego. To dwa razy więcej, niż wyeksportowano do rosyjskiego portu w zeszłym roku. The Guardian dowiedział się, że przyszłoroczny wniosek może wzrosnąć do 5 ton. Jedna tona europejskich węgorzy szklistych to około 3 miliony ryb.

Węgorz europejski (Anguilla anguilla) jest gatunkiem zagrożonym, wpisanym na tak zwaną czerwoną listę – liczba węgorzy migrujących do europejskich rzek od lat 80. XX wieku zmniejszyła się o 95 procent.

Luka prawna mogła umożliwić przemyt ryb

W 2010 roku Unia Europejska zakazała handlu węgorzami poza ich naturalnym występowaniem w Europie. Od czasu Brexitu Wielka Brytania nie może eksportować węgorzy szklistych do krajów UE. Jednak luka prawna umożliwia połów i eksport węgorzy do miejsc spoza UE, jeśli są wykorzystywane do celów związanych z ochroną i odbudową środowiska, takich jak zarybianie jezior lub rzek.

Andrew Kerr z Sustainable Eel Group, ogólnoeuropejskiej organizacji współpracującej z naukowcami, ekologami i rybakami, nazwał decyzję brytyjskiego Ministerstwa Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (ang. Department for Environment, Food & Rural Affairs) zezwalającą na eksport węgorzy szklanych do Kaliningradu „szaleństwem”.

Według Kerra węgorze eksportowane do rosyjskiego portu mogą być przemycane na wschód, w stronę Azji. Tam istnieje ogromne zapotrzebowanie na młode węgorze, ponieważ nikt nie opracował sposobu na rozmnażanie w niewoli tego gatunku. Węgorz w europejskich rzekach i jeziorach może żyć do 50 lat, zanim powróci do Morza Sargassowego, aby się rozmnażać.

„To największa zbrodnia”

– Handel węgorzami to największa zbrodnia przeciwko dzikiej przyrodzie, której ofiarą padają żywe stworzenia – powiedział Kerr. – To ogromne ryzyko, aby wysłać je do Kaliningradu, najbardziej niesławnego zakątka Europy, gdzie handluje się wszystkim: ludźmi, narkotykami, bronią i węgorzami – dodał. Eksport węgorzy szklistych do Azji jest zabroniony.

Kerr powiedział, że wysyłanie węgorzy na wschodni kraniec ich naturalnego zasięgu, gdzie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że ryby wrócą do Morza Sargassowego, niż gdyby pozostały w Cieśninie Severn, nie jest dobrą praktyką ochrony przyrody.

– Nie wiemy, które dorosłe węgorze powrócą do Morza Sargassowego, ale im dalszą będą musiały przebyć trasę, tym mniej ich dotrze do miejsca docelowego. Wypuszczenie kilku węgorzy na wschodnioeuropejski skraj ich zasięgu nie jest prawdziwą ochroną – powiedział.

Czytaj też:

Złowił wielki okaz i pobił rekord sprzed 46 lat. „Nie mogłem w to uwierzyć”Czytaj też:

Rekin w Bałtyku. Drapieżną rybę uchwycono na nagraniu