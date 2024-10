Izrael uznaje agencję ONZ za grupę „terrorystyczną”. „To tylko pogłębi cierpienie Palestyńczyków”

Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że izraelskie ataki zabiły co najmniej 60 osób w Baalbek we wschodniej części Doliny Bekaa. Wśród ofiar było co najmniej dwoje dzieci. Co najmniej 58 osób zostało rannych. Liczba zabitych nie jest ostateczna, ponieważ w dalszym ciągu trwa akcja ratunkowa – podała Al Jazeera.

Izrael bombarduje Liban, co najmniej 60 ofiar i 58 rannych

Co najmniej siedem osób zginęło z kolei w wyniku uderzenia Izraela na 200 tys. nadmorskie miasto Tyr. To jedno z najstarszych miast Libanu, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważa się, że mogło ono być celem ataku, ponieważ jest uważane za bastion ruchu Amal. Na jego czele stoi przewodniczący parlamentu Nabih Berri, który mówił wcześniej, że negocjuje w imieniu Hezbollahu. W odpowiedzi Hezbollah wystrzelił serię rakiet w kierunku bazy morskiej w rejonie Hajfy.

Do uderzeń doszło w dniu, kiedy izraelski parlament zatwierdził dwie kontrowersyjne ustawy zakazujące Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) działalności na terytorium Izraela i obszarach znajdujących się pod jego kontrolą. Ustawa ma wejść w życie za 90 dni i doprowadzić do zamknięcia obiektów UNRWA na okupowanych terytoriach palestyńskich – na Zachodnim Brzegu, w tym w Jerozolimie Wschodniej – i w Strefie Gazy.

UNRWA z kontrowersyjnym zakazem. Izraelski parlament zatwierdził

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim została uznana za grupę „terrorystyczną”. Szef UNRWA Philippe Lazzarini skomentował w mediach społecznościowych, że przepisy „tylko pogłębią cierpienie Palestyńczyków”. Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim zapewnia palestyńskim uchodźcom edukację, opiekę zdrowotną i szkolenia zawodowe. Tylko w Strefie Gazy zatrudnia 13 tys. osób.

Izrael twierdzi, że niektórzy pracownicy UNRWA uczestniczyli w atakach Hamasu z 7 października 2023 r. Setki osób z Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim miało mieć powiązania z grupą, a izraelska armia znalazła aktywa Hamasu w pobliżu lub pod obiektami UNRWA. Agencja zaprzecza świadomej współpracy i przekonuje, że działa szybko, aby oczyścić swoje szeregi z podejrzanych bojowników. „Głębokie zaniepokojenie” przyjęciem ustaw wyraziły USA, UE czy Japonia.

Czytaj też:

Izrael zaatakował Iran. Teheran już zapowiada odpowiedź