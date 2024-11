Zełenski złożył życzenia Polsce. „W obliczu wspólnego wroga musimy zachować naszą siłę”

– Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości, Polsko, nasz dobry sąsiedzie i przyjacielu! Dziś ramię w ramię walczymy o naszą wspólną wolność i jesteśmy wdzięczni za wsparcie Polski dla Ukrainy – napisał na portalu X (dawniej Twitter) Wołodomyr Zełenski.

Dalej wskazał, że „oba nasze narody znają prawdziwą wartość niepodległości. Własne, niepodległe państwo to jedyny sposób na zapewnienie naszym obywatelom wolności i bezpieczeństwa”.

Wspólny wróg

We wpisie prezydenta Ukrainy nie zabrakło również odniesień do aktualnej sytuacji geopolitycznej i konfliktu za naszą wschodnią granicą. – W obliczu wspólnego historycznego wroga musimy zachować naszą siłę i jedność. Przyjaźń zawsze przeważa nad geopolityką. Im silniejsze partnerstwo, tym mniej wyzwań geopolitycznych; nasz region jest tego najlepszym przykładem – czytamy we wpisie.

„Ukraina jest otwarta na rozwój stosunków dobrosąsiedzkich i rozwiązywanie wszystkich dwustronnych kwestii w sposób oparty na wzajemnym szacunku. Razem zapewnimy wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt obu naszym narodom oraz całej Europie” – napisał Wołodomyr Zełenski.

Kontrowersyjne zarzuty

Nie tak dawno głośno było wokół słów prezydenta Ukrainy, który skrytykował Polskę podczas spotkania w Zakarpaciu z szefami wspólnot terytorialnych i obwodów.

– Kraje NATO obawiają się podejmowania decyzji samodzielnie. Prosiliśmy Polaków, żeby zestrzeliwali rakiety, które zmierzają w ich stronę. W pobliżu Stryja mamy magazyny gazu, od których zależy nasze życie, zwłaszcza zimą. Chcieliśmy, żeby ochronili chociaż to jedno miejsce. Czy zdecydowali się na to? Zupełnie nie. Powiedzieli nam, że są gotowi do działań, ale tylko pod warunkiem wsparcia NATO – mówił wówczas Wołodomyr Zełenski.

Kolejny zarzut przywódcy Ukrainy pod adresem Polski dotyczył kwestii związanych ze sprzętem wojskowym. Zełenski miał żal, że nasz kraj nie dostarczył samolotów, które „mogłyby pozwolić Ukrainie na samodzielne zestrzeliwanie rosyjskich rakiet”.

