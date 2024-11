Na spotkaniu przywódców USA zabrakło żony Trumpa. „Nie weźmie udziału”

W ubiegłym tygodniu Biały Dom oficjalnie potwierdził, że w Gabinecie Owalnym do spotkania Trumpa i Bidena. 46. prezydent, zgodnie z tradycją, zaprosił na spotkanie 47. przywódcę USA, by pokojowo przekazać mu władzę. Co ważne, gdy Trump przegrał wybory w 2020 roku, nie spotkał się w Białym Domu z Bidenem. Zamiast ustąpić, nie uznał zwycięstwa swojego konkurenta i chciał uniemożliwić mu pełnienie funkcji.

„Witamy z powrotem”

W trakcie spotkania Biden zwrócił się życzliwie do Trumpa. – Witamy z powrotem – powiedział. Zaznaczył również, że Biały Dom „z niecierpliwością czeka na płynne przekazanie” władzy. – Polityka jest trudna i w wielu przypadkach nie jest to zbyt przyjemny świat, ale dziś jest to miły świat i bardzo doceniam przejście, które będzie tak płynne, jak to tylko możliwe. Bardzo to doceniam, Joe – odpowiedział 47. prezydent Ameryki.

Przy powitaniu Trumpa obecna była także pierwsza dama – Jill Biden. Republikanin otrzymał od niej odręcznie napisany list z gratulacjami, zaadresowany do jego żony Melanii Trump – pisze Reuters. Małżonka wciąż jeszcze urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych wyraziła ponadto „gotowość swojego zespołu do pomocy w transformacji”.

Reporterzy zostali tylko na chwilę wpuszczeni na spotkanie Bidena i Trumpa. W trakcie spotkania prezydenci mają omówić przekazanie władzy.

Media zwróciły uwagę na nieobecność małżonki Trumpa

Amerykański dziennik „New York Post” wskazał, że na spotkaniu nie było obecnej modelki o słoweńskich korzeniach – 45. pierwszej damy USA. Dziennikarze przypomnieli, że w przeszłości nazwała ona Bidenów, „obrzydliwymi”. Bardzo nie spodobało jej się, jak Federalne Biuro Śledcze przeszukało w połowie 2022 roku rezydencję Mar-a-Lago w Palm Beach (Floryda), należącą do Trumpów. Agenci mieli wówczas zajrzeć do jej szafy z bielizną, na co zgodę wyrazić miał rzekomo sam Biden.

„Pani Trump nie weźmie udziału w dzisiejszym spotkaniu w Białym Domu. Powrót jej męża do Gabinetu Owalnego w celu rozpoczęcia procesu transformacji jest zachęcający, a ona życzy mu wielkich sukcesów” – poinformowało 13 listopada biuro byłej pierwszej damy na platformie X. „W tym przypadku kilka nienazwanych źródeł w mediach nadal dostarcza fałszywych, wprowadzających w błąd i niedokładnych informacji. Bądźcie wnikliwi, jeśli chodzi o źródła wiadomości” – wskazano.

Harris zadzwoniła do Trumpa

6 listopada Kamala Harris – kandydatka demokratów, która zastąpiła Bidena i wzięła udział w wyścigu po prezydenturę w USA – wykonała telefon do Trumpa. Oprócz oczywistego tematu, czyli zwycięstwa republikanina, rozmawiała z nim także o „pokojowym przekazaniu władzy i byciu prezydentem dla wszystkich Amerykanów” – przekazał starszy doradca wiceprezydentki, cytowany przez NBC News.

