Wyciekły tajne rosyjskie dokumenty z listą celów w przypadku wojny. „Obawa o wschodnią flankę”

Rosyjskie wojsko przygotowało szczegółowe listy celów na wypadek potencjalnej wojny z Japonią i Koreą Południową, które obejmowały elektrownie jądrowe i inną infrastrukturę cywilną – poinformował Financial Times, powołując się na wgląd do tajnych akt z lat 2013-2014. Z dokumentów, które wyciekły wynika, że na liście znajdowało się 160 celów, m.in. drogi, mosty i fabryki. Zostały one wybrane, aby powstrzymać „przegrupowania wojsk w obszarach celów operacyjnych”.

Rosja szkoliła oficerów do ataków na Japonię i Koreę Południową. Ujawniono plany na wypadek wojny

Moskwa ma obawiać się o swoją wschodnią flankę, w razie gdyby doszło do wojny z NATO. Dokumenty w tej sprawie obejmują 29 tajnych akt, które koncentrują się na szkoleniu oficerów w latach 2008-2014 pod kątem potencjalnego konfliktu na wschodniej granicy Rosji. Dokumenty nadal są postrzegane jako istotne dla rosyjskiej strategii.

Akta zawierają m.in. nieznane wcześniej szczegóły dotyczące zasad użycia broni jądrowej oraz nakreślają scenariusze dla chińskiej inwazji i uderzeń w głąb Europy. Według Williama Alberque, byłego urzędnik NATO ds. kontroli zbrojeń, obecnie pracującego w Stimson Center, dokumenty pokazują, w jaki sposób Rosja postrzega zagrożenie ze strony zachodnich sojuszników w Azji.

Rosja jest gotowa na wojnę z Japonią. Kraje wciąż nie podpisały oficjalnego traktatu pokojowego

– W sytuacji, w której Rosja zamierzałaby niespodziewanie zaatakować Estonię, musiałaby uderzyć również w siły USA i ich pomocników w Japonii i Korei – powiedział ekspert. Na rosyjskiej liście znalazły się 82 obiekty wojskowe i 13 elektrowni. Warto przypomnieć, że Rosja i Japonia nie podpisały oficjalnego traktatu pokojowego kończącego drugą wojnę światową z powodu sporu o Wyspy Kurylskie.

