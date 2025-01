Coraz mniej chrześcijan w parlamencie. Są nowe dane

Obecna kadencja Kongresu rozpoczęła się 3 stycznia 2025 roku i trwać będzie do 3 stycznia 2027 roku. Pracownia Pew Research Center przekazała, że w kadencji ten 87 proc. członków Kongresu to chrześcijanie. Dekadę wcześniej stanowili on 92 proc. parlamentarzystów, a w poprzedniej kadencji – 88 proc.

Chrześcijańska dominacja

Pomimo spadku udziału chrześcijan w społeczeństwie amerykańskim wciąż dominują oni w parlamencie. W latach sześćdziesiątych ponad 90 proc. Amerykanów było chrześcijanami, w 2007 roku już tylko 78 proc. Obecnie szacuje się, że stanowią 62 proc. społeczeństwa. Wyznawcy tej religii są więc nadreprezentowani w Kongresie Stanów Zjednoczonych – stanowią 87 proc. parlamentarzystów – czytamy na stronie misyjnie.pl.

Protestanci, katolicy i mormoni

Najmocniejszą grupą chrześcijan w parlamencie są protestanci – 295 z 461 chrześcijan (spadek o 8 osób w porównaniu do poprzedniej kadencji). Drugą najliczniejszą grupą są katolicy, których jest 150, o 2 więcej niż w poprzedniej sesji parlamentu. Ostatnią podgrupą chrześcijan są tzw. mormoni, czyli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Protestanci zanotowali spadek udziału w Kongresie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W 1961 roku było ich w parlamencie 398. Nadal jednak ich udział w organie ustawodawczym USA jest wyższy niż w społeczeństwie – 55 proc. do 40 proc.. W ramach najnowszego sondażu protestanci wskazali również podgrupę wyznaniową: baptyści (75 osób), metodyści (26 osób), prezbiterianie (26), episkopalianie (22) i luteranie (19). Pozostali protestanci nie wskazali bardziej szczegółowo swojego wyznania.

Mniejszości religijne

Pozostali kongresmeni to żydzi – 32 osoby, muzułmanie – 4 osoby, hinduiści – 4 osoby, buddyści – 3 osoby. 21 osób zostało w ramach sondażu sklasyfikowane jako osoby o nieznanej przynależności religijnej. Przyczyną mógł być brak udziału w badaniu, odmówienie określenia religii lub wybór identyfikacji „nieokreślonej”.

